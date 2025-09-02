Klusi un nemanāmi augusta pēdējā dekādē beidzās lielākais jebkad piedzīvotais nekustamā īpašuma bums pasaules vēsturē. 

Runa ir par "Evergrandes" – Ķīnas nekustamo īpašumu attīstītāja un viena no pasaules lielākajiem šāda veida uzņēmumiem – akciju izslēgšanu no Honkongas biržas sarakstiem. Tas ir pēdējais punkts šī uzņēmuma trīs gadus ilgušās sagrūšanas vēsturē, atgūšanās no tās vairs nebūs iespējama. Un tomēr, lai gan uzņēmumam pašam tās ir beigas, Ķīnas nekustamo īpašumu nozarei, ekonomikai kopumā un pat politikai tā ir tikai ceļa sākuma daļa.

"Evergrandes" panākumu pamatā bija divi faktori. Pirmais no tiem bija straujā Ķīnas urbanizācija. Pagājušā gadsimta beigās, 1998. gadā, Ķīnā pilsētās dzīvoja 415 miljoni cilvēku, bet lielākā daļa dzīvoja laukos apmēram tādos pašos apstākļos, kā dzīvojuši pēdējos tūkstoš gadus. Taču 90. gados sākās strauja Rietumu investīciju apmaksāta un valdības atbalstīta Ķīnas industrializācija, kas izraisīja masveidīgu iedzīvotāju pārvietošanos no laukiem uz pilsētām – piemēram, 2021. gadā Ķīnā pilsētās dzīvoja vairāk nekā 900 miljoni cilvēku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē