No 4. līdz 6. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā tiks prezentētas jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē.
Vairāk nekā 420 uzņēmumi no vismaz 30 valstīm iepazīstinās ar saviem ražojumiem, aicinot gan nozares profesionāļus, gan gardēžus atklāt jaunas garšas un iedvesmoties. Izstāde "Riga Food" šogad norisinās jau 30. reizi.
"Šogad izstādes piedāvājuma klāsts un programma ir īpaši piepildīta, turklāt vesela halle atvēlēta Latvijas produkcijai," priecājas Rolands Nežborts, kurš ir "Riga Food" projekta vadītājs kopš izstādes pirmsākumiem. Viņš vērtē, ka 30 gadi šādam pasākumam ir ļoti daudz: "Pa šo laiku daudzas šāda veida iniciatīvas ir nomirušas. Mūsu pieeja izrādījusies dzīvotspējīga."
Nežborts: "Var droši apgalvot, ka esam izcīnījuši savu vietu pasaules tirgū. Pie mums vēršas gan kompānijas, kuras vēl nav mūsu redzeslokā, gan ir izveidojusies ļoti plaša datubāze, kurā jau ir vairāk nekā 120 tūkstoši uzņēmumu no pasaules malu malām." Vai "Riga Food" turpināsies vēl vismaz nākamos 30 gadus? "Kāpēc gan ne," apņēmīgi teic projekta vadītājs.
Lai arī "Riga Food" ir jau vairākas desmitgades sena tradīcija, te allaž netrūkst uzņēmēju, kas iepazīstina ar savu produktu pirmo reizi. Šā gada izstādē viens no viņiem ir kaugurietis Gatis Vilciņš, kurš tikai pirms gada uzsācis mājražošanu. ""Vilciņa mērces" tirgū ienāk ar inovācijām. Tāda veida produkti līdz šim Latvijā nav bijuši," stāsta Gatis. Uzņēmējs pēc paša izstrādātas receptes ražo trīs veidu dzērveņu mērces. "Sākumā mēģināju pagatavot dzērveņu mērci pēc senlatviešu receptes, bet rezultāts mani neapmierināja. To pilnībā pārtaisīju, un produkts "aizgāja", cilvēkiem ļoti garšo."
Slīpējot mērces garšas, Gatis vērīgi ieklausījies cilvēku atsauksmēs un vēlmēs, un rezultātā tapa saldā, pikantā un asā dzērveņu mērce. "Mans mērķis bija radīt dabīgu produktu ar pēc iespējas mazāku cukura piedevu. Domājot, kā izvairīties no cukura, nonācu pie inovatīva risinājuma, kādu līdz šim neesmu redzējis nozarē, proti, sajaucu augstas kvalitātes tomātus ar dzērveņu sulu, iegūstot fantastiski izteiksmīgu garšu," stāsta mājražotājs. Viņš izveidojis arī īpašu mērcīti kafijai vai tējai. To veido medus un īpašu garšvielu – kadiķa ogu, krustnagliņu, kardamona, fenheļa, kanēļa, ingvera, melno ķimeņu, kurkumas, melno piparu un čili – kombinācija. "Ja mērci pievieno kafijai, sanāk dabīgs enerģijas dzēriens, ja tējai – karsts dzēriens, kas ļoti labi silda elpceļus. Tas tiešām ļoti palīdz, kad esi apaukstējies," piebilst Gatis.
Arī iemīļotu bērnības garšu iespējams noķert mūsdienīgā veidolā. Tieši tā var sacīt par Valmieras novada "Ozolu bišu" saimnieku izloloto aukstumā žāvētu jeb liofilizētu medus kūku. Kārums apvieno tradicionālu garšu ar modernu pagatavošanas metodi. Liofilizācija ir īpašs žāvēšanas veids, kurā produkts tiek sasaldēts un pēc tam sublimēts, izsūcot no tā mitrumu, bet neapstrādājot to augstā temperatūrā. Tādējādi tiek saglabāta lielākā daļa vērtīgo uzturvielu, vitamīnu, kā arī produkta forma, krāsa, garša un smarža. Izstādes apmeklētājiem tiek solīta iespēja nogaršot medus kūku ar meža mellenēm un upenēm.
Var sacīt, ka saldējot žāvēti produkti Latvijā sākuši uzvaras gājienu, arī "Riga Food" tie ir plaši pārstāvēti. Piemēram, Valmieras novada Kocēnu pagasta uzņēmums "Trīs Ozolzīles" iepazīstinās ar šādā tehnikā apstrādātu gaļu. "Esam bioloģiskā saimniecība. Bioloģiski audzējam cidonijas, avenes un rabarberus. Visu arī paši pārstrādājam, izmantojot liofilizācijas metodi," stāsta saimnieks Uģis Ozols. "Kā mūsu jaunumi, kas ilgāku laiku tika loloti un tiks atklāti tieši šajā izstādē, ir liofilizēta aukstā gaļa un marinēta liellopu gaļa, kā arī auksti žāvētas spinātu uzkodas."
Savukārt Maijas un Andreja Kondratjuku Salas pagasta Gātciemā audzētie arbūzi un melones jau vairākus gadus bagātina Mārupes novada "Riga Food" izstādes stendu. Saimniecībā tos audzē jau desmit gadus. Interese par vietējiem Latvijas arbūziem un melonēm pieaugot gadu no gada, vērtē Andrejs. "Taču vēl aizvien var sastapt cilvēkus, kuri brīnās, ka sulīgās lielogas var izaudzēt tepat Latvijā," viņš piebilst. Kondratjuku saimniecības laukos pašlaik aug 15 šķirņu arbūzi un piecas meloņu šķirnes. Sezonas laikā Gātciema arbūzi ir nopērkami Rīgas tirgos, daļa produkcijas nonāk arī lielveikalos, kā arī pārstrādei. "Piecus gadus meklēju pārstrādes iespējas mūsu melonēm, taču ar to neveicās, līdz Dārzkopības institūta speciālisti izstrādāja atbilstošu tehnoloģiju, un šogad būs pirmā Latvijas meloņu sukāžu un limonādes partija," priecājas Mārupes novada arbūzu un meloņu audzētājs. "Pats tikai nesen nogaršoju šo limonādi. Tīra melone!"
Savu iespaidu atstājusi šā gada drēgnā un mitrā vasara, kādēļ raža nobriedusi vēlāk nekā parasti. "Iepriekšējos gados pirmo dienu tirgū bijām laikā no 21. līdz 25. jūlijam, bet šogad pirmā tirgus diena bija tikai 21. augustā," stāsta Andrejs. Viņa laukiem gan veicies labāk nekā dažiem citiem audzētājiem, kam stādi pavasarī aizgāja bojā.
Tradicionāli ar plašu saturīgu programmu "Riga Food" izstādē piedalās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). "Šogad izstādē īpaši uzsvērsim četrus pīlārus – tradīcijas, sabiedrības izglītošanu, produktu pieejamību un sadarbību, jo tas ir pamats mūsu lauku attīstībai, sadarbības tīkla izaugsmei," norāda LLKC "Novada garšas" projektu vadītāja Ance Sniķere. "Runāsim par to, ka izvēlēties vietējo produktu ir pats svarīgākais. Liekam uzsvaru uz to, ka vietējais produkts ir mana pašpietiekamība un drošība," teic LLKC projektu vadītāja Dace Langiša. "Mēs uzsveram mūsu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas. Mēs runājam par produktu kvalitāti, un izstādē piedalās vairāki mājražotāji, kuri ir uzvarējuši mūsu produktu kvalitātes konkursā. Un mēs akcentējam kooperāciju kā iespēju apvienoties, lai spētu nodrošināt produktus pietiekamā apjomā mūsu slimnīcām, skolām un bērnudārziem."
