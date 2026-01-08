Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (Latvijas Reģionu apvienība) 8. janvārī Finanšu komitejas ārkārtas sēdē, kurā bija plānots lemt par pašvaldības 2026. gada budžetu, paziņoja par atkāpšanos no amata.
Miķelsone portālam "lasi.lv" skaidro, ka lēmumu atkāpties no amata noteikušas vairākas savstarpēji saistītas likumsakarības. Viņa norāda, ka, stājoties amatā, kopā ar sadarbības partneriem tika parakstīts koalīcijas līgums, taču koalīcijas partneri šo vienošanos ir pārkāpuši, ko apliecinājusi arī pēdējā domes sēde.
Viņa uzsver, ka Finanšu komitejas sēdē deputāti pauduši neuzticību sagatavotajam 2026. gada budžeta projektam, aicinot to noraidīt pat bez izskatīšanas. Šādu balsojumu viņa vērtē kā skaidru signālu, ka koalīcija vairs nav rīcībspējīga, lai pieņemtu ilgtermiņā stabilus un uz attīstības mērķiem balstītus lēmumus. Tāpēc, lai izvairītos no vilcināšanās un novada darba bremzēšanas, viņa pieņēmusi lēmumu atkāpties, atzīstot, ka šādos apstākļos darbs vairs nevar turpināties produktīvi.
Runājot par iespējamo amata pēcteci, Miķelsone norāda, ka iniciatīvai būtu jānāk no koalīcijas partneriem, kuri pārkāpuši sadarbības līgumu, jo tieši viņiem, iespējams, ir redzējums par turpmāko vadību un atbildības uzņemšanos. Vienlaikus viņa pauž gatavību diskutēt par jauniem koalīcijas vai sadarbības modeļiem, uzsverot, ka svarīgākais ir nodrošināt darba nepārtrauktību un novada mērķu sasniegšanu.
Miķelsone arī aicina iepazīties ar viņas publiskoto atklāto vēstuli sociālajā medijā "Facebook", kurā viņa dalās pārdomās par sadarbības sarežģītību politiski daudzšķautņainā vidē. Viņa norāda, ka ar gandarījumu raugās uz līdz šim paveikto un lepojas ar pieņemtajiem lēmumiem un darbiem Ādažu novadā. Neatkarīgi no tā, kurš turpmāk uzņemsies līderību, viņa cer, ka novada attīstības virziens saglabāsies un drosmīgi lēmumi tiks turpināti, jo Ādažu novada attīstība, pēc viņas teiktā, ir kļuvusi par piemēru visai Latvijai.
Ar nelielu balsu pārsvaru – astoņām balsīm par un septiņām pret – deputāti nolēma neizskatīt sagatavoto budžeta projektu un uzdeva nedēļas laikā to pārstrādāt. Tika noteikts, ka jaunajā redakcijā jāiekļauj deputātu 2025. gada laikā domes komitejās un sēdēs izteiktie priekšlikumi, kā arī prioritāri jāparedz finansējums iedzīvotāju un politisko partiju vajadzībām. Vairāki deputāti vienlaikus norādīja uz, viņuprāt, nevienlīdzīgu finanšu sadalījumu starp novada pagastiem un ciemiem.
Līdz nākamajai domes sēdei Karīna Miķelsone turpinās pildīt domes priekšsēdētājas pienākumus.
