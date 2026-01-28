NASA inženieris un viens no uzņēmuma "Exodus Propulsion Technologies" līdzdibinātājiem Čārlzs Būlers pavēstījis par jaunu kosmisko tehnoloģiju izgudrojumu. Runa ir par pilnībā jauna tipa dzinēju, kas spēj pretdarboties Zemes gravitācijai, tādējādi kārtējo reizi liekot apšaubīt virkni tradicionālo fizikas principu.
Būlers paudis uzskatu, ka šis atklājums būtiski mainīs visus esošos priekšstatus par iespējamajiem kosmiskajiem ceļojumiem un visām zināmajām dzinēju sistēmām. Galvenais jaunieviesums ir iespēja pielietot elektriskos laukus nolūkā ģenerēt noturīgu vilkmi bez masas izmešiem. Ja izdosies izvērst šo tehnoloģiju maksimāli vērienīgā mērogā, tā neizbēgami novedīs pie satriecošas revolūcijas objektu pārvietošanai kosmosā, kā arī pavērs pavisam jaunus pētījumu apvāršņus.
Pētnieki pauduši, ka šā sasnieguma secīga izvēršana vairākos attīstības posmos varētu nodrošināt tādu dzinēja vilkmi, kas ievērojami pārsniedz visas iepriekšējās zināmās galējās robežas, ieskaitot tāda spēka radīšanu, kas ekvivalents Zemes pievilkšanas spēkam. Būlers arī skaidrojis plašsaziņas līdzekļiem, ka visi nepieciešamie testi veikti vakuuma kamerā, imitējot dziļā kosmosa apstākļus, un tas viss kopumā apliecinājis jaunās ierīces absolūto efektivitāti.
Eksperimentu gaitā interesants bijis arī atklājums par neparastām fiziskām parādībām, piemēram, noturīga vilkme, kas saglabājas pat bez pastāvīgas elektriskās barošanas. Katrā ziņā šie un vēl arī citi novērojumi lieliski uzsver jaunā tipa dzinēja pamatā esošo mehānisko īpašo sarežģītību, kā arī pētniekiem liek uzdot aizvien jaunus jautājumus par šķietami neiedomājami tālas kustības nodrošināšanu kosmosā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu