Kādam jāpiebremzē ar darbiem un jāpadomā par veselību, bet kādam būs lielisks laiks garīgam darbam un emocionālā līdzsvara atjaunošanai.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Auna zīmes pārstāvji šobrīd nonāk periodā, kurā uzmanība tiek vērsta uz sevis izzināšanu un iekšējo līdzsvaru. Šis laiks atgādina par nepieciešamību atgriezties pie būtiskām dzīves tēmām un pārdomāt, vai līdzšinējās izvēles atbilst jūsu patiesajam virzienam. Šis ir laiks, kad jāapzinās savas stiprās puses un jāmācās uzticēties gan sev, gan tiem, kas ir jūsu tuvumā. Attiecību jomā iespējamas atklāsmes, kas mainīs priekšstatu par cilvēkiem un sadarbībām. Neatslēdzieties, bet ļaujiet palikt līdzās tiem, kas nes gaismu un atbalstu.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Vēršiem oktobris atgādina par līdzsvaru starp personīgajām prioritātēm un apkārtējo cilvēku vajadzībām. Jūsu uzskati var tikt pārbaudīti, un ne visi tos sapratīs. Tomēr elastība un iekšējs miers palīdzēs izvairīties no liekiem konfliktiem. Mīlestības jomā iespējama pagātnes atgriešanās jaunā formā – notikumi vai cilvēki, kas reiz bijuši nozīmīgi, var atkal ienākt jūsu dzīvē, šoreiz piedāvājot dziļāku izpratni un siltumu.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Dvīņu dzīvē iespējamas krasas pārmaiņas domāšanā, kas liks izvērtēt, kur virzīt savu enerģiju un laiku. Ilgstoša gaidīšana vai stagnācija vairs nebūs pieņemama – jūs tieksieties pēc skaidrības un rīcības. Emocionālā līdzsvara atjaunošana kļūs par galveno uzdevumu. Meklējiet atbildes sevī, nevis ārējā pasaulē, īpaši attiecību un sirds jautājumos. Aktīvs dzīvesveids palīdzēs saglabāt mieru un noturību stresa brīžos.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Vēža zīmes pārstāvji var sajust, ka notikumi attīstās ātrāk, nekā gribētos, un tas rada nedrošības sajūtu. Šis ir pārmaiņu periods, kas māca paļauties uz intuīciju un atlaist kontroli pār to, ko nav iespējams vadīt. Iespējams, nāksies pārvērtēt attiecības un distancēties no cilvēkiem, kas traucē jūsu iekšējam mieram. Vienlaikus palielināsies vēlme pēc neatkarības un emocionālas autonomijas. Darbos un sadzīvē svarīgi izvēlēties vieglāko ceļu un nepretoties dabiskiem procesiem.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Lauvām laiks nes pārdomu un klusuma posmu. Pārmērīga sociālā aktivitāte var nogurdināt, tādēļ ieteicams veltīt laiku sev un savam radošajam kodolam. Atjaunojiet saikni ar to, kas jūs iedvesmo, un ļaujiet vaļu iztēlei. Šis ir piemērots brīdis, lai dziedinātu savu iekšējo bērnu un atjaunotu dzīvesprieku. Mainiet vidi, dodieties īsā ceļojumā vai pievērsieties jaunai pieredzei, kas palīdz atslogot prātu un stiprināt emocionālo līdzsvaru.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Jaunavu dzīvē ienāk posms, kad notikumi zaudē paredzamību un to ietekmi būs grūti kontrolēt. Emocijas var kļūt intensīvākas, tomēr vēlama nepretošanās, bet pieņemšana. Atļaujiet sev vieglumu un spontanitāti – tas palīdzēs mazināt iekšējo spriedzi. Finanšu un praktiskajos jautājumos ieteicams sadarboties ar cilvēkiem, kuri rada uzticības sajūtu. Šaubas un pārlieka steiga var novest pie kļūdām, tādēļ izvēlieties rīkoties apdomīgi un saskaņā ar intuīciju.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Oktobra otrajā pusē Svaru dzīvē iespējami sarežģīti dialogi, kas saistīti ar attiecībām un savstarpējo saprašanos. Emocijas var kļūt intensīvas, un būs svarīgi saglabāt līdzsvaru starp diplomātiju un godīgumu. Vārdiem šajā laikā būs liels spēks, tāpēc tie jāizvēlas pārdomāti. Nevajadzētu slēpt patiesās jūtas aiz ārēja mierīguma – atklātība palīdzēs stiprināt attiecības. Jūsu uzdevums ir nepazaudēt sevi, saglabājot harmoniju ar apkārtējiem.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Skorpioniem šis mēnesis ir nozīmīgs personiskās transformācijas posms. Iekšējie instinkti kļūs spēcīgāki, un jūs sajutīsiet nepieciešamību pabeigt to, kas reiz palicis neatrisināts. Notikumi var attīstīties strauji, tāpēc svarīgi saglabāt emocionālo stabilitāti un veltīt laiku atpūtai. Šis ir piemērots periods, lai atbrīvotos no pagātnes enerģijas un stiprinātu ticību saviem spēkiem. Dziļāka pašizziņa nesīs mieru un dziedināšanu.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Strēlnieka zīmei oktobris atver iespēju pabeigt vecos darbus un noslēgt ieilgušus procesus. Pagātnes pieredze var atgriezties jaunā gaismā, sniedzot iespēju ieraudzīt tās vērtību un beidzot atbrīvoties no smaguma. Saglabājiet skaidru mērķi un izvairieties no paššaustīšanās vai destruktīvām domām. Ieteicams pārskatīt savus sapņus – daži no tiem joprojām ir sasniedzami, citi jānoliek malā, lai dotu vietu jaunajam. Šis ir brīdis, kad iekšējā brīvība kļūst par ceļvedi nākotnei.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Mežāži šobrīd jūt stabilu pamatu zem kājām, taču pastiprinās vajadzība nostiprināt to praktiskā līmenī – projektos, mērķos, līgumos. Lai gan ne viss risināsies viegli, jūsu neatlaidība būs izšķiroša. Ieklausieties sevī un atcerieties, ka pat neliels progress ir solis uz priekšu. Lai saglabātu līdzsvaru, ļaujiet ikdienā ienākt vieglumam un priekam. Cilvēki, kas spēj vienlaikus cienīt jūsu nopietnību un dalīties sirsnīgos brīžos, kļūs īpaši nozīmīgi.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Ūdensvīru dzīvē šis periods ienes pārdomas par robežām un personīgo brīvību. Ieteicams izvērtēt, cik daudz enerģijas tērējat citu cilvēku vajadzībām, un pārorientēties uz savām. Nepieņemiet sasteigtus lēmumus, īpaši, ja situācija prasa laiku un distanci. Attiecībās un darbā svarīgi runāt atklāti, bet saglabāt iekšējo mieru. Pārdomāta rīcība un emocionālā atturība palīdzēs jums atbrīvoties no vecām saitēm un atjaunot skaidrību par nākotni.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Zivju zīmes pārstāvjiem oktobris kļūs par atgriešanās punktu pie kādreizējiem pieredzes posmiem. Pagātne var atgriezties ar mērķi parādīt, kas vēl jāapgūst un kas jāatlaiž. Nepretoties šīm atziņām – tās nes dziļu dziedināšanu. Saglabājiet emocionālās robežas un sargiet savu iekšējo mieru. Attiecībās iespējamas spēcīgas emocionālas kustības, kas mudinās atklāti izpaust jūtas. Empātija un līdzjūtība būs jūsu stiprākie sabiedrotie, ja vien tās sabalansēsiet ar paša vajadzību ievērošanu.
