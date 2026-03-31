Latvija solidarizējas ar Līča valstīm un nosoda Irānas nepamatotos uzbrukumus, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs telefonsarunās ar Bahreinas karali Hamadu Alhalifu un Kuveitas kroņprinci Sabāhu Alhālidu Alsabāhu.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, sarunu laikā puses pārrunāja aktuālo drošības situāciju reģionā un starptautiskos centienus tās stabilizēšanai, kā arī nepieciešamību risināt situāciju Hormuza šaurumā.
Valsts prezidents uzsvēra, ka stabilitāte reģionā ir stūrakmens globālajai drošībai. Viņa ieskatā nedrīkst pieļaut, ka Irāna mērķtiecīgi turpina izvērst agresiju pret iedzīvotājiem, civilo un rūpniecisko infrastruktūru, kā arī apdraud starptautiskos tirdzniecības ceļus.
Tāpat Valsts prezidents apliecināja Latvijas kā ANO Drošības padomes nepastāvīgās locekles gatavību sadarboties ar Bahreinu, Kuveitu un citām Līča valstīm, lai sekmētu situācijas normalizēšanu un konflikta risināšanu dialoga ceļā.
Vienlaikus Rinkēvičs
vērsa uzmanību uz Krievijas destabilizējošo lomu, sniedzot atbalstu Irānai
tās īstenotajos uzbrukumos reģiona valstīm. Valsts prezidents pauda gandarījumu par Ukrainas ekspertu atbalstu Līča valstīm saistībā ar uzbrukumu atvairīšanas praksēm.
Puses apliecināja gatavību veicināt divpusējo politisko dialogu un ekonomisko sadarbību.
Izraēla un ASV 28. februārī sāka karu pret Irānu. Irāna ir veikusi atbildes triecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu