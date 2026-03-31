Slovēņu avangardisti "Laibach" šodien publicē videoklipu topošā albuma tituldziesmai — līdz šim popsīgākajam grupas izlaidumam. Jaunajā albumā "Laibach" vienlaikus svin un rotaļīgi komentē mūsdienu izkropļoto realitāti, izmantojot krāšņu mākslīgā intelekta estētikas atdarinājumu un iespaidīgu popmūziku, kas izgaismo hiperaktīvo postmodernitāti. "MUSICK" ir intensīvs pops, bet tajā pašā laikā arī intensīvs "Laibach".
Videoklips filmēts Latvijas Zinātņu akadēmijā — sociālistiskā klasicisma hiperreālistiskā simbolā. Tajā iedzīvojas grupas "Laibach" līderis, kuru dzīvu uztur tieši tas, kas viņam rada riebumu — "MUSICK". Pārējās galvenās lomas atveido horeogrāfe un primabalerīna Elza Leimane un Latvijas Nacionālās operas dejotāji.
Videoklipu režisējis Mortens Trāviks ciešā sadarbībā ar Latvijas radošo komandu, kurā ir ilglaicīgi partneri: režisors un montāžas režisors Uģis Olte, kinooperators Valdis Celmiņš un mākslinieks Kristaps Epners, kā arī producēšanas kompānija "VFS Films".
Par jaunāko sadarbības projektu Trāviks saka: "Man kā režisoram ir privilēģija rīkoties ar manas latviešu kino ģimenes uzticību, atdevi un talantu. Saskaņā ar "Laibach" vispārējām mākslinieciskajām un filozofiskajām vērtībām, mēs tiecāmies pēc Džordža Orvela un Lady Gaga perfekta apvienojuma. Latvijas Zinātņu akadēmija ar savām imperiālās pagātnes atskaņām, neogotisko krāšņumu un fallisko izcilību piedāvāja šo principu ideālu iemiesojumu."
Dziesmu kopproducējis Richard X, tajā dzirdams Ganas dziedātājas Wiyaala viesvokāls. Tā runā par pārslodzi — par brīdi, kad mūzikas ir tik daudz, ka zūd spēja tajā patiesi iesaistīties. Vienlaikus tā iezīmē arī citu "slimību" — patoloģisku pieķeršanos mūzikai: apmātību, sava veida narkotiku, kas turpina virzīt "Laibach" šajā pārblīvētības laikmetā.
Jaunais albums iznāks vinila, CD un digitālajā formātā 2026. gada 1. maijā izdevniecībā "Mute".
