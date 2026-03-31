Eiropas Savienības (ES) enerģētikas komisārs Dans Jergensens otrdien aicināja bloka dalībvalstis gatavoties ilgstošām naftas piegāžu problēmām un saskaņot to atbalsta pasākumus.
"ES energoapgādes drošība joprojām ir garantēta. Taču mums jābūt gataviem uz iespējamiem ilgstošiem traucējumiem starptautiskajā enerģētikas tirdzniecībā," pirms ES valstu enerģētikas ministru virtuālās sanāksmes sacīja Jergensens.
"Tāpēc mums jārīkojas jau tagad. Un mums jārīkojas kopā. Tikai strādājot kopā, mēs varam kļūt spēcīgāki un efektīvāk aizsargāt savus pilsoņus un uzņēmumus," norādīja komisārs.
EK savā publiskotajā paziņojumā aicināja ES valstis "veikt savlaicīgus un saskaņotus sagatavošanās pasākumus, lai nodrošinātu naftas un naftas produktu piegādes."
ES valstu enerģētikas ministriem nosūtītā vēstulē Jergensens arī aicināja bloka valstis apsvērt pasākumus naftas pieprasījuma samazināšanai.
Turklāt dalībvalstīm "būtu jāatturas no tādu pasākumu veikšanas, kas varētu palielināt degvielas patēriņu, ierobežot naftas produktu brīvu apriti vai mazināt ES naftas pārstrādes rūpnīcu ražošanas kapacitāti," uzsver EK.
Izraēlas un ASV sāktā kara pret Irānu izraisītais straujais naftas cenu kāpums veicinājis inflācijas kāpumu eirozonā. Gada inflācija eirozonā martā palielinājusies līdz 2,5% salīdzinājumā ar 1,9% janvārī, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2025. gada janvāra, liecina otrdien publiskotais ES statistikas biroja "Eurostat" ātrais novērtējums.
