Ar skatītāju atsaucību un sirsnīgiem aplausiem Ādažu kultūras centrā savu pirmizrādi piedzīvoja trillera cienīgā kriminālā komēdija divās daļās "Patiesais kailums". Izrāde piedāvā skatītājiem spriedzes, absurda un asprātīga humora piesātinātu vakaru, kur negaidīti sižeta pavērsieni mijas ar spilgtām raksturu sadursmēm.
Lugas autors ir izcilais mūsdienu franču dramaturgs Sebastjans Tjerī, kura darbs Francijā ticis izvirzīts prestižajai Moljēra balvai. Izrādes centrā — ievērojams advokāts, kurš piedzīvo neizskaidrojamu un mulsinošu rītu, pamostoties savās mājās kails līdzās kolēģim. Situācijai kļūstot arvien absurdākai, īpaši pēc sievas negaidītās ierašanās, sākas komisku pārpratumu virkne, kas pāraug spožā absurdkomēdijā.
Izrādes režisors Intars Rešetins-Pētersons uzsver: "Savus iestudējumus vienmēr cenšos veidot sasaistē ar pasaules notikumiem, un arī šis nav izņēmums. Mēs dzīvojam absurdi traģikomiskā laikā, kad
nereti šķiet, ka pasauli vada cilvēki, kuri nav pie pilna prāta.
Tāpēc refleksija par šodienas sajūtu caur komiskā prizmu šķiet vitāli nepieciešama."
Pirmizrādē skatītāji augstu novērtēja gan aktieru ansambļa saspēli, gan dinamisko režiju un vizuālo risinājumu.
Galvenajās lomās: Intars Rešetins-Pētersons (Alens Krāmers), Inga Alsiņa-Lasmane vai Marika Šmukste (Katrīna Krāmere), Jānis Āmanis (Nikolā Priū) un Elīna Bojarkina (Jaunā sieviete).
Izrādes radošajā komandā strādājuši: režisors Intars Rešetins-Pētersons, tulkotājs Ilmārs Šlāpins, kostīmu māksliniece Ance Beinaroviča, horeogrāfe Inga Raudinga, scenogrāfs Nauris Stalažs, gaismu režisors Egīls Kupčs, skaņu režisors Normunds Zālamans, video mākslinieks Ritvars Stankevičs, grima mākslinieces Dzintra Bijubena un Aija Lemhena, izrādes vadītāja Aija Klāne un producents Jānis Kļaviņš.
Jau aprīlī izrāde turpinās savu ceļu pie skatītājiem vairākās Latvijas pilsētās:
— 18. aprīlī pulksten 19.00 Rīgā, VEF Kultūras pilī
— 19. aprīlī pulksten 15.00 Siguldā, kultūras centrā "Siguldas Devons"
— 24. aprīlī pulksten 19.00 Ulbrokā, kultūras centrā "Ulbrokas pērle"
