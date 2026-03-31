Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nav konstatējis būtiskas neatbilstības degvielas uzpildes staciju mērsistēmās, informēja PTAC, atsaucoties uz veiktajām pārbaudēm.
PTAC norāda, ka saistībā ar sabiedrībā aktualizētajiem jautājumiem par degvielas cenu pieaugumu un iespējamu iepildītās degvielas daudzuma neatbilstību PTAC 2026. gada martā veica pārbaudes lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos Latvijā.
Pārbaudēs vērtēta dīzeļdegvielas uzpildes mērsistēmu precizitāte un atbilstība normatīvu prasībām. Kopumā pārbaudīti septiņi lielākie degvielas uzpildes staciju tīkli.
Pārbaužu rezultāti apliecina, ka būtiski pārkāpumi nav konstatēti un tie neietekmē patērētājiem uzpildītās degvielas daudzumu. Tas nozīmē, ka
patērētāji var paļauties uz degvielas uzpildes sistēmu precizitāti,
min PTAC.
Vienlaikus PTAC atzīmē, ka gadījumos, kad rodas aizdomas par neatbilstību starp iepildīto degvielas daudzumu un uzpildes iekārtas rādījumu, patērētājiem nekavējoties jāvēršas pie degvielas uzpildes stacijas darbiniekiem. Šādās situācijās uz vietas iespējams veikt kontrolmērījumu, izmantojot kalibrētu mērtrauku.
PTAC uzsver, ka automašīnas degvielas līmeņa rādītāji un plastmasas kannu iedaļas nav uzskatāmi par precīziem mērinstrumentiem, tāpēc uz tiem balstīti secinājumi var būt maldinoši. PTAC norāda, ka saņemtās sūdzības par mērsistēmu precizitāti, kas balstītas uz automašīnas degvielas līmeņa rādījumiem un degvielas kannu atzīmēm, apstiprinās retos gadījumos.
2025. gadā, veicot metroloģisko uzraudzību 39 degvielas uzpildes stacijās un pārbaudot 466 mērsistēmas, PTAC konstatēja neatbilstību 11% gadījumu, biežākā problēma bija nokavēta atkārtotā verificēšana. Vienlaikus, testējot 87 mērsistēmas, 16 gadījumos konstatēta pieļaujamās kļūdas robežas jeb 0,5% pārsniegšana, taču pārsvarā novirzes bija nelielas — līdz 0,6%.
PTAC atzīmē, ka turpinās regulāras pārbaudes.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, Latvijā 2025. gadā septiņi lielākie degvielas mazumtirgotāji bija "Neste Latvija", "Circle K Latvia", "Virši-A", "Viada Baltija", "Kool Latvija", "Astarte-nafta" un "Prax CW".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu