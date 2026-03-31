NATO sabiedroto rīcība, atsakoties atbalstīt karu pret Irānu, radījusi ASV lielu vilšanos, un pēc kara beigām Vašingtona pārskatīs attiecības ar aliansi, intervijā Kataras televīzijas kanālam "Al Jazeera" atzinis valsts sekretārs Marks Rubio.
Uz žurnālista jautājumu, vai, viņaprāt, Eiropas Savienība (ES) un NATO izšķirīgā brīdī nodevušas ASV, Rubio atbildēja, ka tā bijusi liela vilšanās un ka ASV prezidents Donalds Tramps jau izteicies, ka pēc militārās operācijas "visu to būs jāpārskata".
"Viens no iemesliem, kāpēc NATO ir izdevīga Savienotajām Valstīm, ir piekļuve bāzēm dažādu scenāriju gadījumā,"
piebilda valsts sekretārs.
Taču izrādījies, ka nopietnu draudu gadījumā ASV nacionālajai drošībai NATO dalībvalstis, konkrēti Spānija, liedz Vašingtonai izmantot savas bāzes.
"Ir arī citas valstis, kas rīkojušās tāpat," piebilda Rubio, atzīstot, ka tas liek uzdot jautājumu: "Kādas tad tajā ir Savienoto Valstu ieinteresētība?"
"Esmu vienmēr atbalstījis NATO (..), taču, ja NATO attiecas vienīgi uz to, ka mēs uzbrukuma gadījumā aizsargājam Eiropu, bet mums tajā pašā laikā liedz pieeju bāzēm, kad tās mums vajadzīgas, tā nav visai laba vienošanās. Tāpēc visu to nāksies pārskatīt," uzsvēra valsts sekretārs.
