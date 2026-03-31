Svētdien, 29. martā, TV3 šova "Koru kari" ceturtajā tiešraidē dalību noslēdza Elīna Fūrmane un viņas vadītais Rīgas debeszilais koris.
Šajā reizē dalībnieki izpildīja dziesmas no kino un seriālu pasaules. Skatītāju simpātiju balvu jau trešo nedēļu pēc kārtas ieguva Preiļu purpura koris Daiņa Skuteļa vadībā, bet žūrija visaugstāk novērtēja Saulkrastu pērļu kori ar Asnati Rancāni priekšgalā.
Rīgas debeszilais koris izpildīja Mārtiņa Freimaņa dziesmu "Satīties, sapīties", kas pazīstama no seriāla "Ugunsgrēks".
Pēc izbalsošanas koris dalījās ar emocionālu vēstījumu sociālajos medijos: "Šodien sirds ir varbūt nedaudz smagāka kā citas pirmdienas līdz šim, bet mēs neko nenožēlojam, jo visu darījām no sirds. Ticam, ka Mārtiņš noskatījās mūsu priekšnesumu no debesu maliņas ar smaidu."
Koris uzsver, ka šis priekšnesums bijis ne tikai dziedājums, bet stāsts par tuvumu un kopā būšanu, kā arī pateicas skatītājiem par atbalstu, piebilstot, ka "nekas nav beidzies — šis ir tikai sākums".
Arī līdzjutēji sociālajos tīklos neslēpj emocijas par šādu iznākumu. "Vairs nebūs vērts skatīties koru karus bez mana mīļākā kora," raksta kāda skatītāja. "Ļoti skaisti un sirsnīgi — svētdienas bez jums vairs nebūs tas pats," piebilst cita.
Pozitīvus vārdus velta arī citi — "Paldies par skaistajiem priekšnesumiem!" un "Viss, ko jūs darījāt, bija gaumīgi un patiesi." Savukārt dziedātāja un Rīgas sudrabbaltā kora vadītāja Māra Upmane-Holšteine rakstīja: "Bija liels prieks ar jums kopā iet šo piedzīvojumu — pietrūks aizkulišu mirkļu."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu