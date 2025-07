Katrīne Vasiļevska raidījumā “Slavenības. Bez filtra” viesojas pie dziedātājas Samantas Tīnas un viņas mammas Ināras Tukumā. Sarunā par mammas un meitas savstarpējām attiecībām, Samanta Tīna atklāj, ka viņas vīrs ne tikai rūpīgi plāno pārsteigumus, bet arī lūdza viņas roku no mātes. Samantas mamma atzīst, ka par katru pārsteigumu vienmēr uzzina pirmā, jo znots vienmēr pastāsta, kas viņam padomā.

Katrīne Vasiļevska devusies apciemot Samantu Tīnu un viņas mammu Ināru, un Katrīne vēlas uzzināt, vai Samanta uzreiz zvanīja mammai, kad vīrs viņu bildināja. Samanta pārsteidz, atbildot: “Mamma jau zināja ātrāk!”

Mamma Ināra apstiprina: “Viņš atbrauca un prasīja meitas roku. Es vienmēr esmu lietas kursā – znots pasaka, ka tāds un tāds pārsteigums būs, ka jābūt tur un tur.”

Katrīnei interesē, vai vispār iespējams Samantu pārsteigt – tik daudz kas taču jau ir piedzīvots, uz ko Samanta atbild: “Mani var pārsteigt. Un vīrs mani super pārsteidz. Man patīk, ka viņš iesaista arī ģimeni. Kad es lidoju kaut kur tālu prom, man jau bail braukt mājās – kas būs nākošais, ar ko viņš mani pārsteigs.”

Sarunas nobeigumā Samanta Tīna uzsver mammas un ģimenes nozīmi: “Es gribētu vērst uzmanību, ka pieaugot mēs saprotam, ka tā mamma ir mamma, ka viņa ir viena, un mums ir tieksme nosodīt kaut kādas lietas – man aizliedza to, man aizliedza šito, bet paskatīties uz to no otras puses – ka tās ir bijušas rūpes. Man savulaik tās riebās – māllēpju tēja, es vienkārši ciest to nevarēju, ko mamma lasīja, bet tagad es to atceros kā rūpes un mīlestību. Ir draugi, ir paziņas, bet ģimene ir tā, no kā tu esi sācies, un tas vienmēr ir tavs kodols. Mēs gribam sabūvēt attiecības visur citur, ar visiem citiem būt labi, bet sākam ar to, ka esam mājās labi. Un šobrīd varam pakalpot saviem vecākiem un iemācīties pateikties, ko viņi ir iedevuši.”

VIDEO: