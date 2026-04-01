Vēsture vēsta, ka Francijas karaļa Luija XIV musketieru komandieri, kapteiņleitnantu de Kastelmoru 1673. gada 25. jūnijā franču–nīderlandiešu kara gaitā Māstrihtas aplenkuma laikā nogalināja musketes lode.
D’Artanjana prototipa apbedīšanas vieta nav dokumentēta, bet jau agrāk pieļāva, ka viņa ķermeni kara apstākļos nevis aizveda uz dzimteni, bet drīz apbedīja baznīcā, ko lūgšanām izmantoja Francijas karalis. Par labu tādai teorijai liecina atrastā apbedījuma datējums un stāvoklis. Skeletā ir iestrēgusi musketes lode, aizgājējam līdzi dota 17. gadsimta franču monēta, turklāt kritušais guldīts vietā, kur tolaik atradās baznīcas altāris, bet tādu godu parādīja tikai īpaši svarīgām, karalim pietuvinātām personām, kāds dzīves laikā arī bija de Kastelmors. Galīgā atbilde tomēr gaidāma no apbedītā kaulu DNS analīzes, jo de Kastelmoru dzimtas pārstāvji dzīvo arī mūsdienu Francijā, Aviņonas tuvumā.
