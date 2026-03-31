Degvielas cenu kāpuma dēļ "airBaltic" piešķirs īstermiņa aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā

Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" plānots piešķirt īstermiņa aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā saistībā ar degvielas cenu straujo kāpumu, otrdien preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Aizdevuma atmaksas termiņš būs 31. augusts.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) norādīja, ka valdība par šo plānu vērsīsies Saeimā.
Plānots, ka aizdevumu nodrošinās no budžetā paredzētajiem resursiem, kas ieplānoti aizdevumu programmā, sacīja Siliņa.
Siliņa informēja, ka valdība otrdien slēgtajā daļā uzklausīja Satiksmes ministrijas (SM) ziņojumu, un ir saprotams, ka situācija Tuvajos Austrumos un no tās izrietošās degvielas cenu svārstības ir pastiprinājušas spiedienu uz "airBaltic".
Premjere uzsvēra, ka "airBaltic" ir kritiski svarīga Latvijas valsts drošības stiprināšanai un savienojamības uzlabošanai, tādēļ ir priekšnoteikumi īstermiņa aizdevuma piešķiršanai, jo aviācijas degvielas cena pieaug visstraujāk.
"airBaltic" finanšu direktors Vitolds Jakovļevs investoru zvanā šogad martā sacīja, ka kopējais "airBaltic" degvielas patēriņš atlikušajam gadam veido aptuveni 165 000 tonnu, no kurām 17 000 tonnu bija fiksētas jeb "hedžētas" par cenu 567 eiro par tonnu.
SM iepriekš informēja, ka "airBaltic" šogad marta beigās oficiāli vērsās ministrijā, informējot akcionāru par ārējo faktoru radīto ietekmi uz uzņēmuma finanšu un operacionālo darbību. Militārais konflikts Tuvajos Austrumos ir izraisījis būtisku aviācijas degvielas cenu kāpumu, kas savukārt palielina uzņēmuma izmaksas un ietekmē rentabilitāti.
Švinka, saņemot un izvērtējot "airBaltic" vēstuli par nepieciešamību piešķirt īstermiņa aizdevumu kā vienu no iespējamiem preventīviem stabilizācijas instrumentiem, piedāvāja šo jautājumu skatīt otrdienas valdības sēdē.
Viņš arī atzīmēja, ka ir būtiski nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu operacionālo darbību laikā, kad ārējie faktori aviācijas nozari ietekmē īpaši spēcīgi.
SM norādīja, ka uzņēmums turpina nodrošināt lidojumus atbilstoši plānotajai programmai, un iespējamais aizdevums, ja tāds tiktu piešķirts, varētu palīdzēt saglabāt stabilu lidojumu tīklu, izvairoties no straujām izmaiņām un absorbējot degvielas cenu kāpuma spiedienu.