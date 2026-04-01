Laba sezona Francijā ir pamatā tam, lai klubs neliktu šķēršļus kļūšanai par Latvijas izlases galveno treneri, vakar atzina basketbola speciālists Jānis Gailītis.
Par saviem asistentiem viņš izvēlējies Artūru Visocki-Rubeni un Mārtiņu Gulbi.
Šaubu nebija
Jānis Gailītis pagājušajā nedēļā tika apstiprināts par Latvijas valstsvienības galveno treneri, nomainot neveiksmīgi četru spēļu nogriezni aizvadījušo Sito Alonso.
"Sekoju līdzi izlasei, bet piedāvājums nebija gaidīts. Grūti iedomāties, ka aicinājums kļūt par savas izlases galveno treneri radītu kādas šaubas. Man tādas nekad nav bijušas. Pagodinoši un droši vien izaicinoši," teica Gailītis, kuram šo soli vajadzēja saskaņot ar Francijas kluba Strasbūras "SIG" vadību. "Sarunas bija pozitīvas, klubam īsti nav tiesību aizliegt, viņi to juta kā pagodinājumu un savā ziņā arī lepni. Tā ir kvalitātes zīme klubam. Protams, bija jautājumi par grafikiem. Labi rezultāti vienmēr palīdz šādās situācijās – kā spēlētājiem, tāpat treneriem, mums sezona pagaidām ir ļoti veiksmīga un visi apmierināti." "SIG" ar 23 spēlēs izcīnītām 15 uzvarām Francijas čempionāta kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, pēdējā pusotra mēneša laikā gan sešos mačos piedzīvotas piecas neveiksmes.
Izlasē Gailītim palīdzēs Artūrs Visockis-Rubenis, kurš strādāja arī Alonso un Lukas Banki laikā, bet ikdienā vada "Liepāju", kā arī "VEF Rīgas" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Treneru korpusā vairs nebūs Roberta Štelmahera, Dāvja Čodera un Kaspara Vecvagara. Plāns ir turpināt praksi aicināt iesaistīties izlasē trenerus kā brīvprātīgos palīgus. Pārējā apkalpojošā komanda paliks nemainīga. Gailītis šobrīd neredz lielu vajadzību ieviest izlasē ģenerālmenedžera amatu.
Viss pašu rokās
Latvijas izlases sniegumu Sito Alonso vadībā viņš nevēlējās vērtēt un arī izvairīgi atbildēja uz jautājumu, vai saskata reālas izredzes kvalificēties 2027. gada Pasaules kausam. Taču Gailītis nedomā, ka būtu mākslīgi jāatjaunina sastāvs un šobrīd jābūvē izlase ar domu par ilgtermiņu: "Ja kvalitatīvi nospēlēsim, tad iespējas radīsies. Izlase vienmēr ir balanss starp šodienu un nākotni. Mana vīzija saistīta ar spēlētāju interesi un spējām iesaistīties izlasē regulāri. Patīkami, ja ir sešu līdz astoņu spēlētāju kodols, bet dzīve ir dzīve, ir absurda situācija, ka nevaram paļauties, ka vienmēr būs tie, kas spēlē augstākajā līmenī. Bet daudzi spēlētāji izteikuši vēlmi nākamo trīs gadu ciklā būt piesaistīti izlasei regulāri. Viņi nejūt, ka tas ir pienākums, bet grib te būt, šādu vidi veidojusi visa basketbola sabiedrība, mums tas ir jānotur un jākultivē vēl vairāk. Nevajag par spēlētājiem domāt stereotipos, jāmēģina atrast talantu, nevis to noliegt. Vienlaikus izlase nav 12 labākie spēlētāji, tā ir komanda, kur cits citu papildina."
Attiecībā uz Eiropas valstu modi naturalizēt amerikāņu basketbolistus Gailītis ir domīgs – ik pa laikam šis jautājums tiek aktualizēts, bet tam esot jābūt visu kopīgam lēmumam. Noliedzošu attieksmi viņš nepauž.
Brīvajiem izlases spēlētājiem jūnijā tiks nodrošināta iespēja kopīgiem treniņiem un notiks gatavošanās Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem 3. jūlijā viesos pret Nīderlandi un 7. jūlijā mājās pret Austriju. Pirms tām paredzētas divas pārbaudes spēles, zināms, ka 28. jūnijā Rīgā tiksimies ar Gruziju. Gailītis norāda, ka par holandiešiem, kuriem mājās zaudējām, vēl pāragri runāt, taču nedrīkstam ne pret vienu pretinieku izturēties aroganti, un galvenais tomēr ir vairāk domāt par savu sniegumu. "Pretējā gadījumā nerunājam par neko nopietnu un spēcīgu," uzsver 40 gadus vecais speciālists.
Dāmu pretinieces
Latvijas sieviešu basketbola izlase 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar Itāliju, Slovēniju un Austriju, noskaidrojās otrdien notikušajā izlozē. Divdesmit četras komandas sadalītas sešās grupās pa četrām vienībām un finālturnīram kvalificēsies katras grupas divas spēcīgākās izlases. Spēles norisināsies šī gada novembrī un nākamā gada februārī.
