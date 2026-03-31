Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls vizītē Ukrainā solījis turpināt atbalstīt Kijivu un uzsvēris, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nedrīkst gūt labumu no Irānas kara.
Putins ir "nepietiekami novērtējis mūsu izturību un mūsu stingro apņēmību," Kijivā sacīja Vādefuls, brīdinot, ka Krievijas diktatoram "nedrīkst ļaut gūt labumu no pašreizējās eskalācijas Tuvajos Austrumos". "Ja Putins Ukrainā secinās, ka agresijas kari atmaksājas, tad tam sekos vēl citi," brīdināja Vācijas ārlietu ministrs.
Putins "cer, ka Ukrainas atbalstītāji galu galā novērsīsies," bet tas nenotiks, piebilda Vādefuls.
Vācijas ārlietu ministrs kopā ar Eiropas Savienības (ES) augstāko pārstāvi ārlietās un drošības politikā Kaju Kallasu un citu ES valstu ārlietu ministriem apmeklēja Buču, kur Krievijas karaspēks uzreiz pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā pastrādāja brutālas civiliedzīvotāju slepkavības un citus kara noziegumus.
Šī pilsēta simbolizē "necilvēcību un brutalitāti, neaprakstāmus mērķtiecīgus noziegumus pret civiliedzīvotājiem, kas ir neatņemama Krievijas karadarbības sastāvdaļa," norādīja Vādefuls, nosaucot Krievijas okupāciju par "elli uz zemes".
Kur vien Putina Krievija dodas, tā nes kara noziegumus un barbarismu, atgādināja ministrs. "Buča joprojām ir atvērta brūce Ukrainas dvēselē un Eiropas dvēselē," sacīja Vādefuls.
Kā Starptautiskās prasību komisijas Ukrainai dibinātāja un, iestājoties par īpaša tribunāla izveidošanu Krievijas tiesāšanai par noziegumiem Ukrainā, Vācija ir apņēmusies nodrošināt, "lai Krievijas zvērības nepaliktu nesodītas", uzsvēra Vācijas ārlietu ministrs.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu