Basketbola kluba "Ventspils" spēka uzbrucējs Edvards Mežulis ir viens no šīs sezonas patīkamajiem pārsteigumiem Latvijas–Igaunijas līgā.
Mežulis regulārajā sezonā tālmetienus izpildīja ar 40,7 procentu precizitāti, kas ir labākais rādītājs komandā. Nevar teikt, ka viņš līdz šim karjerā no tālienes groza virzienā neskatījās, piektajā sezonā "Latvijas Universitātes" rindās bija pat 42,5 procenti, pērn 34,4. Tomēr šosezon meta krietni vairāk, nekā ierasts (2,9 mačā), un nu pretiniekiem viņu atstāt brīvu uz perimetra nav prāta darbs. "Kad pirms trim gadiem atnācu uz Ventspili, treneris Gints Fogels teica: "Tavs darbs ir spēlēt un, ja esi brīvs, tad met pa grozu, bet es, ja neies, noņemšu no laukuma." Agrāk metu mazāk – nenotici sev, nominstinies. Vasarā pie tā vairāk piestrādāju. Jaunieša gados neskaitījos tālmetienu speciālists, lai gan neteiktu, ka slikti metu," "Latvijas Avīzei" sacīja 26 gadus vecais Mežulis.
Viņš sezonas ievadā juties lieliski, fiziski un pārliecības ziņā labākajā līmenī karjerā, bet novembrī spēlē Tallinā guva smadzeņu satricinājumu, kā dēļ ilgu laiku bijis gultas, mājas režīms un no spēļu ritma izkrita uz diviem mēnešiem. "Tagad visu laiku ir tāda ķeršana, mēģinu atgriezties, bet grūti, visu laiku spēles un nevar atgūt fizisko bāzi, varbūt arī mazas paliekas no traumas jūtamas – kad atsit galvu. Nopirku masku, bet īsti neder, un jādomā citas opcijas," atzīst 2,02 metrus garais Edvards Mežulis, kurš divdesmit regulārā turnīra spēlēs vidēji guva 8,6 punktus.
"Ventspils" Latvijas–Igaunijas līgas ceturtdaļfināla sērijā ar 1:2 piekāpās "VEF Rīgai", un šobrīd ir gara pauze līdz Latvijas basketbola līgas ceturtdaļfinālam pret "Ogri". Abu šo komandu tikšanās šosezon bijušas episkas – apvienotajā līgā katrai pa uzvarai ar viena un divu punktu starpību, Latvijas kausa ceturtdaļfinālā atbildes mačā ventspilnieki viesos atspēlēja 17 punktu deficītu un uzvaru Artūrs Ausējs izrāva pēdējā sekundē ar metienu no savas laukuma puses. Pērn Latvijas līgas ceturtdaļfinālā "Ventspils" negaidīti uzvarēja sērijā ar 3:1. "Galvenais šajā duelī, protams, būs pašatdeve, jo visas komandas ir spēkos apmēram līdzīgas, var iemest, uzskriet. Jautājums, kurš vairāk gribēs iet tālāk. Aizsardzībā jākomunicē, uzbrukumā jākustina bumba. Tagad mums ir diezgan daudz brīvā laika, treniņi, pārbaudes spēles," Edvards Mežulis ar partneriem gatavojas sīkstam duelim pret ogrēniešiem. "Ventspils" apvienotās līgas tabulā bija septītā (17-9), "Ogre" – devītā (11-15).
Mežulis 2018. gadā ar Latvijas U-18 izlasi kļuva par Eiropas vicečempionu un gadu vēlāk piedalījās U-19 Pasaules kausā, kas notika Latvijā. Pirms gada janvārī viņš tika iekļauts Latvijas pieaugušo izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā. Latvijas Universitātē Edvards apguvis bakalaura programmu "Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība".
