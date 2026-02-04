Šī recepte nāk no uztura speciālistes Ilze Luteres krājuma.
Sastāvdaļas 2 porcijām
- 300 g laša filejas
- koriandra saišķītis
- 2 tējkarotes zivju mērces
- 1–2 tējkarotes laima sulas (var izmantot arī citrona sulu)
- 1 ēdamkarote saldās čili mērces
- neliels sīpols
- 60 g melno rīsu
Pagatavošana
1. Uzkarsē krāsni līdz 180 °C (parastā režīmā vai ar ventilatoru).
2. Filejas ierīvē ar koriandru, zivju mērci, laima sulu, čili mērci, sāli un cukuru.
3. Katru fileju ietin cepampapīrā.
4. Liec krāsnī un cep 15 min.
5. Kamēr cepas zivs, novāri rīsus sālsūdenī. Zivi pasniedz ar rīsiem, dekorē ar sasmalcinātu pētersīli un citrona šķēlīti.
