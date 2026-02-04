Man dārzā apmēram 30 gadus aug dažādas tūjas. Pirms trim gadiem vienam dzīvības kokam sāka dzeltēt skujas, nākamajā gadā tas nokalta. Koku nozāģēja, bet no stumbra izauga divas veselīgas atvases, tās ir zaļas un aug labi. Šogad apmēram 5 m attālumā no nozāģētās tūjas strauji sāka dzeltēt nākamā. Vai tā ir kāda infekcijas slimība, kas varētu skart arī pārējos dzīvības kokus? Varbūt dzeltēt sākušo tūju vēl ir iespējams glābt? Jautā Aija Tukumā.

Pēc stādaudzētavas Sakstagals vadītājas Zaigas Graudiņas domām, tūju dzeltēšanu izraisījusi kāda sēņu slimība. 

Par to var pārliecināties, nozāģējot nokaltušo koku: ja koksnē redzama trupe, pie vainas ir sēne. Tad arī līdzās augošās tūjas jau ir bojātas.

