Arī šajā, Meteņu nedēļā gan Rīgā, gan novados gaidāmi daudzi interesanti pasākumi - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
5. februārī 17–18:30 Liepājā, kultūrvietā Sventāja, pasākums Dzintars –Liepājas zelts. Piedalīsies Gunta Klievēna un Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, kuri atklās, kā dzintars dzīvo tautasdziesmās, skaņās un Kurzemes kultūras mantojumā. Ieeja bez maksas.
7. februārī no pulksten 18 līdz 21 Krapes muižas parkā Ogres novadā norisināsies ikgadējais pasākums Sveču taka, kurā muižas ļaudis aicina uz naksnīgu pastaigu izgaismotā Krapes muižā. Kā katru gadu durvis vērs:
- ūdensdzirnavas, kur varēs izliet vaska sveci ar augiem. To ieteicams ieplānot pirms pastaigas, jo svecei vajadzīgs ilgāks laiks, lai to varētu izņemt no formiņas (sveču liešana ar svētku atlaidi),
- skaņumāja, kur apskatāma tautas mūzikas instrumentu kolekcija un noklausāmi stāsti par tiem,
- vīna darītava Lauskis, kur nobaudīt augļu vīnu un jautri patērzēt,
- Aveņu Park(a)s ar ugunskura zupu un lilofilo.
Apmeklētāji aicināti paņemt līdzi savu sveču lukturīti, ko varēs dāvināt parkam, iekarinot to ozola zaros. Vēl noderēs termokrūze, lukturīši un silts apģērbs ziemīgai vakara pastaigai. Ieeja mājsaimniecībās bez maksas. Mājsaimniecību produkciju varēs iegādāties ar svētku atlaidi. Sīkāka informācija par muižu: krapesmuiza.lv.
7. februārī 16:00 Carnikavas vidusskolā norisināsies ikgadējais muzikālais šovs Koru kari Zelta gadsimta melodijas. Piedalās sieviešu koris Undīne, jauktais koris Elpa, vīru koris Ozols, vīru ansamblis Staburags, jauktais koris Noskaņa. Žūrijā Kaspars Markševics, Sergejs Jēgers, Marta Kukarane. Pasākuma vadītājs Jānis Ozoliņš. Programmā Maestro skaņdarbi. Ieeja bez maksas.
7. februārī no 11:30 Sakstagalā Rēzeknes novadā ikgadējās Meteņdienas svinības Metenītis vizināja sidrabiņa ragavās, kas apvienos latviskās tradīcijas, radošās aktivitātes un kulināro mantojumu. Pasākuma centrālā norises vieta – Franča Trasuna muzejs Kolnasāta. 12:30 – jautrs masku gājiens. Pasākumā norisināsies pankūku cepēju konkurss O, blīns, kā arī pašdarinātu masku konkurss.
7. februārī 11–15 Kuldīgas novada muzejā pasākums Ģimeņu padarīšana Tu + Es + Daba. Bangertu villa aicina ģimenes ar bērniem uz radošu, izzinošu un praktisku pēcpusdienu, kas tematiski papildina izstādi Jūras ļaundaru laboratorija. Pasākumā būs iespēja izzināt, darboties un domāt zaļi, apvienojot kopā.
7. februārī 11–16 Mārupes novada Vētras ciemā, JIP Mārupīte teritorijā, notiks pirmais Mārupes ziemas festivāls. Varēs pilnasinīgi izbaudīt ziemas dienu dabā, piedaloties dažādās aktivitātēs: ziemas peldēšanā un rūdīšanās nodarbībās, sportiskās un interaktīvās aktivitātēs, arī dziedot un dejojot – gluži kā vasarā!
9. februārī 16:00 Cēsu Centrālā bibliotēka aicina piedalīties četru gadalaiku pārgājienu cikla noslēdzošajā ziemas Laimes lāča pārgājienā. Pārgājiens sāksies no bibliotēkas, un sanākušie dalībnieki dosies pa Cēsu pilsētas ceļiem, neceļiem, nostūriem un pat no pasaules kartēm zudušām vietām iepazīstot, atceroties, noskaidrojot un pētot. Pārgājiena garums –3–5 km. Dalība bez maksas.
9. februārī 19:00 Talsu kultūras centrā Meteņdiena kopā ar folkloras kopu Talsi. Būs jautras rotaļas, jestras dziesmas un īstas latviskās tradīcijas. Ieeja bez maksas.
