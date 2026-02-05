Jaunaudžu aizsardzība pret briežu dzimtas dzīvnieku bojājumiem ir viens no izaicinājumiem daudziem meža īpašniekiem. Pieaugot šo dzīvnieku populācijai un meklējot videi draudzīgākus risinājumus, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta vietējiem ilgtspējīgiem resursiem, un viens no tiem ir aitu vilnas izmantošana. Konsultē Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" zinātniskais asistents Kārlis Dūmiņš. 

Latvijā ik gadu iegūst ievērojamu aitu vilnas apjomu, no kura tikai nelielu daļu pārstrādā dzijā. Neizmantoto vilnu būtu lietderīgi izmantot jaunaudžu aizsardzībai. 

Aitu vilna atbaida meža dzīvniekus galvenokārt tās izteiktās smaržas dēļ, ko rada lanolīns un citas dabiskas vielas. Tās dzīvniekiem signalizē par potenciālām briesmām, turklāt vilnas matu nokļūšana mutē attur dzīvniekus no koku bojāšanas. Atšķirībā no citiem repelentiem vilna nodrošina ilgstošāku aizsardzību, un tā lietojama jebkādos laikapstākļos.

