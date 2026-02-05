Anitrai Toomai piemīt vairāki talanti, un rokdarbnieces talants noteikti ir viens no tiem. Turklāt – jo sarežģītāka ir adījuma vai cita rokdarbu veida tehnika, jo lielāks azarts Anitrai to apgūt.

Ar dziju tāpat kā ar grāmatām

“Es nevaru vienaldzīgi paiet garām dziju veikalam, kaut ko nenopirkusi. Tur ir tik daudzveidīgs piedāvājums, ka acis žilbst. Gribas visu apskatīt, pataustīt,” smejoties teic Anitra un atklāj, ka mājās četri plaukti esot pilni ar dzijas ficēm un kamoliem. 

“Ar dziju ir tāpat kā ar grāmatām – tās nopirktas ne vienmēr uzreiz tiek izlasītas un dzija izadīta. Ne velti rokdarbnieču vidē populārs ir teiciens, ka dzijas pirkšana un adīšana nav saistītas lietas.”

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē