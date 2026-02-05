Gar dārza malu divās rindās aug aronijas, stādītas pamīšus, gaismas pietiek. Kādreiz skaisti ziedēja un deva lielas ogas – spiedām sulā, likām kompotā, devām radiem un draugiem. Tagad krūmi jau veci, izskatās tādi kā izstīdzējuši un pliki, ražo ļoti slikti. Cik ilgs ir aroniju mūžs? Varbūt vēl ir jēga tos pamatīgi apgriezt? Vai arī labāk cirst nost un stādīt citus? Jautā Ināra Balvos.

Pareizi koptas aronijas var būt gandrīz vai mūžīgas. Tās nav potētas kā vairums citu augļu koku stādu, bet ir sēkl­audži ar savām saknēm. Katra jaunā sakņu atvase spēj izveidot atkal jaunu krūmu.

Tāpat kā citām augļu koku kultūrām, arī aronijām dzinumi pamazām noveco, augļzariņi atmirst un krūmi kļūst neražīgi. Vislielākās ogas dod jaunie dzinumi – ilgāk par pieciem gadiem zaru krūmā atstāt nav vērts. Tādēļ arī aroniju krūmi laiku pa laikam ir jāveido. 

