Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Lai arī pēdējos gados lielu popularitāti guvušas polikarbonāta siltumnīcas, plēves augu māja dārza entuziastu vidū nav zaudējusi pozīciju. Ja plēvi ieklāj divās kārtās, mikroklimats līdzinās polikarbonāta siltumnīcām. Plašāk par divkārtīgas plēves siltumnīcas ierīkošanu un priekšrocībām stāsta uzņēmuma "Saules Koks" īpašnieks Edgars Karols. Uzzini arī to, kam jāpievērš uzmanība izvēloties plēvi siltumnīcai.
Vēl žurnālā :
- Gurķu un tomātu šķirņu TOP 10
- Dārzeņu šķirņu sezonas jaunumi
- Kā izaudzēt veselīgus tomātu stādus
- Augļukoki, kuriem vajag kaimiņu
- Nepareizs sūtījuma saņēmēja tālrunis - kā rīkoties
- Saskaņotais paziņojums WhatsApp - kā iesniegt
- Alkohola atkarība – vai diagnoze uz mūžu
- Vinila plašu atskaņotājs - kas jāņem vērā izvēloties
- Gatavojam kupātus! Padomi, lai tie izdotos izcili
- Kā izvēlēties labus dvieļus virtuvei
- Kaula lūzums - pazīmes un ārstēšana
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
