Kādam jāatlaiž groži, kādam praktiskas lietas nostāsies savās vietās, īpaši darba un finanšu jomā, bet kādam vienkārši jābauda atvasara
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Septembris sāksies ar sparīgu enerģijas uzplūdu, kas liks uzņemt tempu un mesties jaunos darbos ar dedzīgu aizrautību. Tavas idejas būs spilgtas un oriģinālas, visapkārt notiekošais sniegs iespējas radošai izpausmei. Tomēr jau mēneša vidū sajutīsi enerģijas kritumu – tas nav vājums, bet aicinājums apstāties un ieklausīties sevī. Pārdomā savas emocijas, pārvērtē motivāciju un atlaid to, kas vairs nesniedz piepildījumu. Piemērots brīdis, lai pārskatītu savus ilgtermiņa plānus, īpaši karjeras jomā – vai dari to, kas patiesi aizrauj?
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Septembris būs dinamisks un piepildīts – īpaši attiecībā uz komunikāciju, darījumiem un ikdienas saziņu. Tikšanās, sarunas un ziņu apmaiņa var kļūt tik intensīva, ka dienas beigās jutīsies emocionāli izsmelts. Atceries – arī klusums ir vērtība. Atrodi mirkļus, lai pabūtu viens un atjaunotu savas iekšējās rezerves. Mājās iespējamas pārmaiņas – remonts, mēbeļu maiņa vai vienkārši vēlme padarīt vidi mājīgāku. Ģimene būs tava siltuma un iedvesmas osta – pievērs uzmanību bērniem un kopīgām nodarbēm, kas satuvina.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Šomēnes uzmanības centrā būs mājas dzīve un iekšējais līdzsvars. Sajutīsieties kā starp divām pasaulēm – vēlmi būt aktīviem var nomainīt vajadzība pēc miera un klusuma. Mēneša otrajā pusē iespējama kāda emocionāla situācija, kas liks apstāties un paraudzīties uz dzīvi no jauna skatpunkta. Neļaujieties trauksmei – tā vietā meklējiet patieso iemeslu un ļaujiet sev atrast skaidrību. Labs laiks pārdomāt savas dzīves virzienu – kurp dodaties un vai tas saskan ar jūsu iekšējo pasauli.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Septembris tevi apveltīs ar spēcīgu garīgās koncentrēšanās spēju. Prāts būs ass, skaidrs, un gribasspēks ļaus paveikt vairāk, nekā ierasts. Ikdienas darbi tiks veikti ar enerģiju un pārliecību – šķitīs, ka nekas nespēj tevi apturēt. Tomēr negaidīta situācija mēneša vidū var likt mainīt perspektīvu un pieņemt pavisam citādu skatījumu uz ierasto kārtību. Aktīvs periods sociālajā vidē – laiks veidot jaunus kontaktus, reklamēt sevi un paplašināt draugu loku. Tava klātbūtne būs iedvesmojoša.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Šis ir laiks, kad atgriezties pie saviem sapņiem. Kad pēdējo reizi ar sajūsmu pievērsies hobijam, kas lika sirdij dziedāt? Atrodi laiku saviem talantiem – iespējams, tajos slēpjas tava nākotnes karjera vai ienākumu avots. Profesionālajā jomā atveras jaunas iespējas – nebaidies spert soli nezināmajā. Lai arī bailes un šaubas var likt vilcināties, atceries – drosme nav baiļu neesamība, bet rīcība par spīti tām. Tavas iekšējās uguns stari šomēnes ir spilgti – ļauj tiem spīdēt!
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Septembris var kļūt par pārbaudījumu tavam līdzsvaram starp prātu un sirdi. Būs sajūta, ka viss mainās, tu vēlies būt priekšgalā – darīt, virzīties, radīt. Ambīcijas uzliesmos, bet, pirms sāc ko jaunu, ieklausies sevī. Tavs prāts centīsies visu loģiski izsvērt, taču sirds šoreiz runās citā valodā. Vai spēsi sadzirdēt? Ne vienmēr pareizais ceļš ir tas, kas šķiet loģisks. Atveries intuīcijai – tā var aizvest tevi tur, kur sapņi kļūst par īstenību.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Atbildības slogs šomēnes var kļūt par spriedzes avotu. Jutīsieties atbildīgi par visu – darbu, attiecībām, līdzcilvēkiem. Tomēr arī jums ir tiesības atslābt un vienkārši būt. Meklējiet līdzsvaru starp pienākumu un iekšējo izjūtu par to, kas patiesi ir svarīgs. Darbā iespējamas pozitīvas pārmaiņas – īpaši, ja ļausiet sev strādāt ar mīlestību, nevis tikai pienākuma dēļ. Finanšu jomā varat saņemt iespēju, kas uzlabos jūsu materiālo stāvokli – esiet gatavi to pieņemt.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Mēneša sākums var šķist kā smagnēja pelēkā josla – it kā visam trūktu jēgas. Tā vietā, lai cīnītos, ļauj sev būt šajā klusuma fāzē. Tas ir ideāls brīdis, lai ielūkotos sevī – kas esi, ko patiesi vēlies, ko līdz šim esi apslēpis? Karjerā iespējamas atklāsmes par to, kā virzīties tālāk un kurā virzienā ieguldīt savus spēkus. Atceries – tu nevari mainīt citus, bet vari mainīt savu skatījumu uz viņiem. Kad mainās skats, mainās arī realitāte.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Septembris ienesīs vēlmi izprast savu vērtību sistēmu. Domāsi daudz – par uzskatiem, jūtām, ideāliem un sapņiem. Tu gribēsi pārliecināties, vai viss, kam tici, ir saskaņā ar to, kas tu patiesībā esi. Mēneša vidū iespējamas izmaiņas karjerā vai sabiedriskajā statusā – tās var nākt negaidīti, bet ar pozitīvu ievirzi. Ļauj sev domāt lielos mērogos. Neierobežo sapņus ar “veselo saprātu” – Visums tev šobrīd teic: “Un kāpēc gan ne?”
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Attiecību tēma būs centrālā visā septembrī – gan romantiskajā, gan sadzīviskajā aspektā. Būs sajūta, ka visa dzīve griežas tikai ap cilvēkiem – partneriem, ģimeni, kolēģiem. Taču neapstājies pie ikdienišķā – paskaties uz attiecībām no augstākas perspektīvas. Kādu lomu tās ieņem tavā dzīvē? Kādas mācības sniedz? Laiks var būt piemērots gan ceļojumiem, gan jaunu zināšanu apguvei. Meklē iedvesmu ārpus ierastā.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Šis mēnesis aicinās uz dziļām pārdomām par dzīves jēgu un tavu ceļu. Kāda ir tava dzīve šobrīd? Un kādu tu to patiesībā vēlies? Šīs domas var pavērt sirdi un ļaut atbrīvoties no veciem emocionāliem ledus gabaliem. Laiks atvērties jūtām – neslēpt, bet dalīties. Saki to, ko sen esi vēlējies pateikt. Piedod, ja vajag. Un ļauj piedot sev. Septembris ir dziedināšanas un emocionālas atjaunošanās mēnesis.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Nesteidziniet laiku – tas plūst savā ritmā. Šomēnes svarīgākais notiks iekšējā pasaulē, ne ārējā. Jums jāatgriežas pie sevis – lai ieraudzītu, ka visas atbildes jau sen ir jūsos. Nebēdziet no sajūtām – ļaujiet tām runāt. Atlieciet atlikšanu – dariet visu “šeit un tagad”. Attiecības var pieprasīt lielāku klātbūtni un uzmanību, tāpēc esiet godīgas gan pret sevi, gan citiem. Uzticieties sev – jūs pašas sev esat vislabākais ceļvedis.
