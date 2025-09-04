Kuras ir veiksmīgās dienas un kuras – labākās skaistumkopšanai, mājas tīrīšanai, bet kurās labāk nedarīt neko?

Skaistumkopšanas procedūras, ķermeņa procedūru dienas – 9., 10., 14., 19., 24., 25., 30.

Manikīra dienas (ilgāk turēsies) – 29., 30.

Vaksācijas/depilācijas dienas – 11., 12., 29.

Matu griešanas, krāsošanas 17., 18., 19., 20.

Čeku dedzināšanas, naudas/labklājības piesaistes dienas – 11., 13., 23.

Pirts vai zāļu vannu dienas – 7., 8., 12., 13., 14., 19., 23., 25., 26., 30.

Čika (tukšais) laiks – 4. (13:08–13:34); 5. (23:51–24:00); 8. (20:44–21:37); 10. (09:53–23:03); 12. (23:14–24:00); 13. (24:00–24:38); 15. (01:46–03:30); 17. (06:13–08:20); 19.(15:21–15:25); 21. (22:54–24:00); 22. (24:00–24:41); 23. (19:02–24:00); 24. (24:00–12:00); 26. (20:44–24:00); 27. (24:00–00:37); 29. (08:44–12:55).

Veiksmes dienas (jauniem sākumiem, projektiem, mērķiem) – 23., 24., 25., 26.

Sarežģītas, spriedzes dienas (uzmanīt emocijas, izvairīties no konfliktiem) – 7., 10., 17., 20., 21., 22.

Mājas tīrīšanas dienas (atbrīvošanās no krāmiem, nevajadzīgā, ģenerāltīrīšanas dienas mājoklī) – 4., 5., 13., 22.

Atslodzes dienas – 7., 30.

Veļas mazgāšanas dienas – 4., 5., 6., 7., 13., 22., 26.

Būvē, remontē mājokli – 5., 9., 22., 27., 28., 29.

Meditāciju, apceres dienas – 7., 8., 14., 22.

Foto: Latvijas Mediji

