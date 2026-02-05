Ilgstoši dominējot austrumu vējam, ūdens līmenis Baltijas jūrā šonedēļ pazeminājies līdz vienam no zemākajiem rādītājiem novērojumu vēsturē, liecina mērījumu dati.
Ālandu salās jūras līmenis nokrities 72 centimetrus zem vidējās atzīmes, tādējādi sasniedzot zemāko rādītāju kopš novērojumu sākuma 1924. gadā.
Arī Latvijas piekrastē ūdens atkāpies — tas ir apmēram 65 centimetrus zem nulles atzīmes Latvijas augstumu sistēmā, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Liepājā un Ventspilī jūras līmenis pietuvojies vēsturiski zemākajām robežām. Liepājā vēl zemāks līmenis pēdējoreiz fiksēts 1937. gadā, savukārt Ventspilī — 1978. gadā.
Rīgas līcī 2010. un 2014. gada janvāra beigās bija par 10-20 centimetriem zemāks ūdens līmenis nekā šonedēļ, savukārt novērojumu vēsturē zemākais ūdens līmenis Rīgas līcī reģistrēts 1959. gadā.
Sinoptiķi norāda, ka tuvākajās dienās, saglabājoties mērenam austrumu vējam, ūdens līmenis var samazināties vēl par dažiem centimetriem.
Zemais ūdens līmenis tiek vērtēts kā labvēlīgs Baltijas jūras ekosistēmai —
vējam iegriežoties no rietumiem, jūrā ieplūdīs sāļāks un ar skābekli bagātāks ūdens no Ziemeļjūras. Iepriekš nozīmīga ūdens apmaiņa notika 2014. gadā.
Igaunijas Vides aģentūra zemā ūdens līmeņa dēļ saglabā brīdinājumu par apgrūtinātu kuģošanu Rīgas līcī un starp Igaunijas salām. Līdzīgs brīdinājums spēkā arī Somijas piekrastē.
Tikmēr ledus platība Baltijas jūrā ir lielākā kopš 2018. gada,
un prognozes liecina, ka tuvākajās nedēļās tā var kļūt plašākā kopš 2011. gada.
