Itālijas futbola leģendas Andrea Pirlo un Marko Materaci nesmādē agresores Krievijas asiņaino naudu.
Maijā kādreizējie Itālijas izlases spēlētāji un 2006. gada Pasaules kausa ieguvēji apmeklēja Maskavā notikušo Krievijas Superkausa spēli, kur piedalījās aktivitātēs ar bērniem un autogrāfu sesijā līdzās krievu futbolistam Artjomam Dzjubam, kurš pazīstams kā viens no aktīvajiem diktatora Vladimira Putina atbalstītājiem. Pērn Pirlo vienojās par sadarbību ar Krievijas totalizatoru kompāniju "Fonbet".
Andrea Pirlo spēlētāja karjeru beidza 2017. gadā un vēlāk kļuva par treneri, vadījis Turīnas "Juventus", strādājis ar "Sampdoria" B sērijā un Turcijā, bet kopš pagājušā gada ir Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) otrās spēcīgākās līgas Dubaijas "United" galvenais treneris. Materaci futbola vēsturē iegājis ar to, ka pirms 20 gadiem Pasaules kausa finālā pret Franciju papildlaikā izprovocēja sāncenšu lielāko zvaigzni Zinedinu Zidānu, kurš galvu spēcīgi trieca Materaci krūtīs un saņēma sarkano kartīti. Pēcspēles sitienos Itālija uzvarēja. Pirmajā puslaikā Materaci arī guva vārtus, un pamatlaiks noslēdzās 1:1. Pēc karjeras viņš iemēģināja roku trenera darbā, kļūstot par Indijas čempionu, bet nu jau ilgu laiku nav aktīvs treneris, darbojas kā futbola komentētājs un eksperts medijos. Pērn Maskavā publiskā pasākumā piedalījās vēl viena Itālijas futbola leģenda Frančesko Toti.
Politika jāpiemin, arī runājot par Irānas izlasi, kuras sastāvā startam Pasaules kausā nav iekļauts Sardars Azmūns. Daudzi uzskata, ka tas saistīts ar viņa kritiskajiem izteikumiem par valsts režīmu, turklāt martā viņš sociālajos tīklos publicēja fotogrāfiju ar AAE premjerministru Mohamedu Almaktumu, ko Irānas Revolucionārā gvarde novērtēja kā sadarbību ar ienaidnieku. Azmūns šosezon spēlēja emirātos, bet vēl pirms diviem gadiem pārstāvēja "Roma" A sērijā. Izlases rindās 31 gadu vecais uzbrucējs 91 spēlē guvis 57 vārtus.
