Atbildot uz "Latvijas Avīzes" jautājumiem, VSIA "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļa informēja, ka Rīgas–Liepājas jeb A9 šosejas 38. kilometra un valsts reģionālā autoceļa Jelgava–Tušķi–Tukums (P98) 24. kilometra četru zaru krustojumu plānots pārbūvēt par divu līmeņu satiksmes mezglu, kurā Liepājas šoseja paliek vienā līmenī un nemaina savu atrašanās vietu, bet autoceļš P98 tiek pacelts augšējā līmenī un šķērsos Liepājas šoseju. Savukārt pārvada galos plānots izbūvēt divus apļveida krustojumus. Satiksmes mezglā tiks izbūvēts arī apgaismojums.

