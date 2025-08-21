Zāļu pieejamības uzlabošanai Veselības ministrija vienkāršojusi zāļu apriti, atļaujot bezrecepšu zāļu piegādi tiešsaistes iepirkšanās platformās.

Veselības ministrijas izstrādātie un valdības apstiprinātie grozījumi pa­plašina eksporta ierobežošanas ie­spējas, vienkāršo līdzjūtības zāļu apriti un precizē nereģistrēto zāļu izplatīšanas kārtību, atļaujot bezrecepšu zāles iegā­dāties tiešsaistes iepirkšanās platformās, piemēram, caur platformu Wolt. Grozījumi arī paredz, ka lieltirgotājiem būs pienākums pirms zāļu izvešanas to reģistrēt vienotā datu bāzē, nodrošinot Zāļu valsts aģentūrai iespēju laikus izvēr­tēt zāļu pieejamību vietējā tirgū. Tie ietver arī zāļu eksporta kontroles un ierobežoša­nas procedūras, lai nepieciešamās zāles paliek Latvijā un būtu savlaikus pieejamas arī cilvēkiem ar retām slimībām.

Vienkāršota inovatīvo zāļu lietošana līdzjūtības dēļ 

Situācijās, kad zāles vēl nav reģis­trētas Latvijā, bet pacientam ar smagu, dzīvību apdraudošu vai hronisku slimī­bu tās var būt vienīgā ārstēšanas iespē­ja, līdz šim tās tika uzskatītas par ziedo­jumu, tāpēc papildus Zāļu valsts aģentū­ras izsniegtajai atļaujai nereģistrētu zāļu izplatīšanai bija nepieciešama arī Veselī­bas ministrijas rakstveida atļauja un indi­viduāli līgumi ar ārstniecības iestādēm. 

Turpmāk tās vairs netiks klasificētas kā ziedojums, tāpēc par pietiekamu pama­tu zāļu lietošanai līdzjūtības dēļ kalpos aģentūras izsniegta atļauja, kas balstīta uz Eiropas Zāļu aģentūras vērtējumu un iesniegto reģistrācijas vai klīnisko pētīju­mu dokumentāciju.

Grozījumi arī novērsīs risku, ka ārst­niecības iestādes atsakās pieņemt šīs zāles, baidoties no pienākuma nodroši­nāt ārstēšanu ilgtermiņā vai saskarties ar uzraudzības prasībām, kas piemēroja­mas zāļu ziedojumiem.

 Atcelta arī norma, kas līdz šim uzskatīja zāles lietošanai līdz­jūtības dēļ par dāvinājumu un uzlika zāļu devējam pienākumu nodrošināt ārstēša­nu līdz zāļu iekļaušanai kompensējamo sarakstā. Eiropas regula nesaista šādu zāļu piegādi ar dāvināšanu, tāpēc regulē­jums ir pielāgots šim principam. 

Līdztekus vienkāršota arī nereģistrē­tu zāļu aprites kārtība. Turpmāk daudzos gadījumos izplatīšanas atļauja vairs ne­būs nepieciešama – tās vietā noteiktos gadījumos pietiks ar paziņojumu vai vis­pār nebūs jāveic papildu darbības. Izņē­mumi, kad atļauja nav vajadzīga, ir, pie­mēram, ja zāles tiek piegādātas aptiekai vai ārstniecības iestādei un Latvijā tām nav analogu.

Noteikumu grozījumi paredz, ka pa­cientiem arī būs iespējams salīdzināt ce­nas un uzzināt, kurās aptiekās konkrētās zāles ir pieejamas, jo tiks publiskoti ap­tieku zāļu krājumi un to cenas. Šāda pār­redzamība palīdzēs pieņemt informē­tus lēmumus un sekmēs godīgu konku­renci zāļu tirgū. Lai ieviestu šo prasību, noteikts pārejas periods līdz 2026. gada 1. jūlijam.

Labāka zāļu pieejamība iedzīvotājiem

Lai veicinātu bezrecepšu zāļu pie­ejamību, papildus ar Benu aptieku dis­kutēts par zāļu piegādes iespējām no aptiekas iedzīvotājiem – piedāvāt bez­recepšu zāles, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu platformas, piemēram, Wolt. Tas ļautu klientiem pasūtīt bezre­cepšu zāles no konkrētas aptiekas un saņemt tās aptuveni stundas laikā (ap­tiekas darba laikā). Preces tiktu izsnieg­tas no aptiekas, nevis no piegādes uz­ņēmuma noliktavas, un farmaceits no­drošinātu arī telefonisku konsultāciju. Piegādes platforma darbotos kā starp­nieks starp klientu un aptieku – zāļu iz­platītāju. Atļauja bezrecepšu medika­mentus izplatīt caur tiešsaistes platfor­mām būtiski uzlabos zāļu pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežoju­miem.  

