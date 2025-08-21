Zāļu pieejamības uzlabošanai Veselības ministrija vienkāršojusi zāļu apriti, atļaujot bezrecepšu zāļu piegādi tiešsaistes iepirkšanās platformās.
Veselības ministrijas izstrādātie un valdības apstiprinātie grozījumi paplašina eksporta ierobežošanas iespējas, vienkāršo līdzjūtības zāļu apriti un precizē nereģistrēto zāļu izplatīšanas kārtību, atļaujot bezrecepšu zāles iegādāties tiešsaistes iepirkšanās platformās, piemēram, caur platformu Wolt. Grozījumi arī paredz, ka lieltirgotājiem būs pienākums pirms zāļu izvešanas to reģistrēt vienotā datu bāzē, nodrošinot Zāļu valsts aģentūrai iespēju laikus izvērtēt zāļu pieejamību vietējā tirgū. Tie ietver arī zāļu eksporta kontroles un ierobežošanas procedūras, lai nepieciešamās zāles paliek Latvijā un būtu savlaikus pieejamas arī cilvēkiem ar retām slimībām.
Vienkāršota inovatīvo zāļu lietošana līdzjūtības dēļ
Situācijās, kad zāles vēl nav reģistrētas Latvijā, bet pacientam ar smagu, dzīvību apdraudošu vai hronisku slimību tās var būt vienīgā ārstēšanas iespēja, līdz šim tās tika uzskatītas par ziedojumu, tāpēc papildus Zāļu valsts aģentūras izsniegtajai atļaujai nereģistrētu zāļu izplatīšanai bija nepieciešama arī Veselības ministrijas rakstveida atļauja un individuāli līgumi ar ārstniecības iestādēm.
Turpmāk tās vairs netiks klasificētas kā ziedojums, tāpēc par pietiekamu pamatu zāļu lietošanai līdzjūtības dēļ kalpos aģentūras izsniegta atļauja, kas balstīta uz Eiropas Zāļu aģentūras vērtējumu un iesniegto reģistrācijas vai klīnisko pētījumu dokumentāciju.
Grozījumi arī novērsīs risku, ka ārstniecības iestādes atsakās pieņemt šīs zāles, baidoties no pienākuma nodrošināt ārstēšanu ilgtermiņā vai saskarties ar uzraudzības prasībām, kas piemērojamas zāļu ziedojumiem.
Atcelta arī norma, kas līdz šim uzskatīja zāles lietošanai līdzjūtības dēļ par dāvinājumu un uzlika zāļu devējam pienākumu nodrošināt ārstēšanu līdz zāļu iekļaušanai kompensējamo sarakstā. Eiropas regula nesaista šādu zāļu piegādi ar dāvināšanu, tāpēc regulējums ir pielāgots šim principam.
Līdztekus vienkāršota arī nereģistrētu zāļu aprites kārtība. Turpmāk daudzos gadījumos izplatīšanas atļauja vairs nebūs nepieciešama – tās vietā noteiktos gadījumos pietiks ar paziņojumu vai vispār nebūs jāveic papildu darbības. Izņēmumi, kad atļauja nav vajadzīga, ir, piemēram, ja zāles tiek piegādātas aptiekai vai ārstniecības iestādei un Latvijā tām nav analogu.
Noteikumu grozījumi paredz, ka pacientiem arī būs iespējams salīdzināt cenas un uzzināt, kurās aptiekās konkrētās zāles ir pieejamas, jo tiks publiskoti aptieku zāļu krājumi un to cenas. Šāda pārredzamība palīdzēs pieņemt informētus lēmumus un sekmēs godīgu konkurenci zāļu tirgū. Lai ieviestu šo prasību, noteikts pārejas periods līdz 2026. gada 1. jūlijam.
Labāka zāļu pieejamība iedzīvotājiem
Lai veicinātu bezrecepšu zāļu pieejamību, papildus ar Benu aptieku diskutēts par zāļu piegādes iespējām no aptiekas iedzīvotājiem – piedāvāt bezrecepšu zāles, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu platformas, piemēram, Wolt. Tas ļautu klientiem pasūtīt bezrecepšu zāles no konkrētas aptiekas un saņemt tās aptuveni stundas laikā (aptiekas darba laikā). Preces tiktu izsniegtas no aptiekas, nevis no piegādes uzņēmuma noliktavas, un farmaceits nodrošinātu arī telefonisku konsultāciju. Piegādes platforma darbotos kā starpnieks starp klientu un aptieku – zāļu izplatītāju. Atļauja bezrecepšu medikamentus izplatīt caur tiešsaistes platformām būtiski uzlabos zāļu pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem.
