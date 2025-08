Latvijas Televīzijā 1. augusta vakarā bija sižets, kurā sadūrās divas realitātes – samērā daudzskaitlīgais "Protests Palestīnas atbalstam" vienā pusē un reti apmeklēts mītiņš pie Ārlietu ministrijas Izraēlas atbalstam.

Izraēlas vēstniecības kontā sociālajā platformā "X" (iepriekš – "Twitter") 2. augusta pēcpusdienā tika publicēts ieraksts ar ilustrāciju no partijas "Progresīvie" valdes locekles Martas Bogustovas pārpublicējuma citā soctīklā. Pārpublicētajā attēlā kādas "Instagram" lietotājas Sintijas ar profilvārdu "lovelaughlove1111111" ieraksts. Tajā – Martas Bogustovas mīluļa mopša Lulū attēls ar uzrakstu: "Kožu cionistiem" un teksts angļu valodā, ko papildina arī saite ziedošanai labdarības fondam palestīniešu bērnu labā: "I wanna thank Lulū for contribution of biting zionists. She also encourages us to donate, if we can!" ("Vēlos pateikt paldies Lulū par ieguldījumu, kožot cionistiem. Viņa arī mudina mūs ziedot, ja vien varam".)

Izraēlas vēstniecība pievienojusi šim vēstījumam šādu tekstu: "1940. gados nacistiem bija izplatīta prakse uzbrukt ebrejiem ar suņiem. Mūsdienās šķiet, ka partijas "Progresīvie" pārstāve Marta Bogustova ir guvusi iedvesmu no šīs prakses. Bogustova ir viena no propalestīniešu kustības līderēm Latvijā. Viņas rīcība ir ne tikai antisemītiska, bet arī kurina uz vardarbību."