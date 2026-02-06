Kā vislabāk notīrīt grafiti no koka sētas un ķieģeļu sienas? Jautā Annija R.

Gan pilsētās, gan ciemos var sastapties ar huligānu mākslas darbiem uz namu fasādēm vai žogiem. Par laimi, nesaskaņoto krāsojumu var notīrīt, bet vairumu virsmu arī pasargāt no apzīmēšanas.

Koka virsmu tīrīšana

Lai atbrīvotu koka virsmas (durvis, fasādes apdares materiālus, žogu) no nevēlamā krāsojuma, vajadzēs slīpmašīnu vai smilšu strūklas iekārtu. Mazāku laukumu var slīpēt ar P120 vai smalkāku smilšaudeklu. Mazgāšana ar augstspiediena iekārtu nav ieteicama, jo mitrums var sabojāt un deformēt kokmateriālu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē