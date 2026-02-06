Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.
Sastāvdaļas
- neliela paprika
- neliels sīpols
- kupāti (daudzums pēc vajadzības)
- bagetes tipa maize
- majonēze
- eļļa cepšanai
Pagatavošana
Papriku un sīpolu sagriež stienīšos. Katru dārzeni atsevišķi apcep pannā, līdz tie mīksti un viegli apbrūnējuši. Apcep kupātus, līdz tie pilnībā gatavi. Maizīti pārgriež uz pusēm un karstā pannā nedaudz apgrauzdē, lai veidojas kraukšķīga garoziņa.
Uz maizītes kārto apceptos sīpolus, papriku un kupātus. Pa virsu uzspiež nedaudz majonēzes un saliek maizi kopā. Maizīti ēd siltu uzreiz pēc pagatavošanas.
