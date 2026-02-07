Sildošs un pikants ēdiens, kurš būs īpaši ātri pagatavojams, ja izmanto iepriekš novārītus rīsus.
Sastāvdaļas
- 1 Ķīnas kāposts
- 300 g maltas liellopa gaļas
- 300 g maltas cūkgaļas
- 200 g basmati rīsu
- 2 lieli burkāni
- 1 sadrupināta kaltēta čili pāksts
- 2-3 ēdamkarotes sojas mērces
- 1-2 ēdamkarotes karija
- 2 ēdamkarotes rupji kapātu riekstu
- 2 ēdamkarotes eļļas
- sāls
Pagatavošana
Rīsus izvāra sālsūdenī gatavus un iztvaicē lieko šķidrumu. Ķīnas kāpostu sagriež strēmelītēs. Burkānus nomizo un sagriež plānās ripiņās.
Dziļā pannā sakarsē eļļu un apcep malto gaļu. Pievieno rīsus, kāpostus un burkānus un maisot cep aptuveni 4 minūtes. Iemaisa kariju un sadrupinātu čili. Pielej sojas mērci.
Ja šķidruma par maz, var pieliet kādu karoti ūdens. Sautē vēl pāris minūšu. Pārkaisa sadrupinātus lazdu vai Indijas riekstus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem