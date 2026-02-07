Kad gada nogalē meklēju receptes svētku galdam, uzmanību piesaistīja saldā rulete ar kamas miltiem. Devos tos iegādāties, taču nenojautu, cik veselīgi un plaši lietojami tie ir.
Kama ir tradicionāls igauņu produkts – graudu miltu maisījums, kas gatavots no kviešiem, miežiem, rudziem un zirņiem, kuri pirms malšanas ir apgrauzdēti, tāpēc miltiem ir patīkama, viegli riekstaina garša.
Pirms pievienošanas ēdienam nav termiski jāapstrādā.
Kama ir bagātīgs šķiedrvielu, olbaltumvielu un minerālvielu avots, satur B grupas vitamīnus.
Var pievienot pīrāgu, pankūku un citām mīklām, arī putrām, kotletēm, desertiem, piena produktiem.
Pavisam vienkārša recepte: glāzei kefīra pievieno 2 tējkarotes kamas un labi samaisa. Ilgstoša sāta sajūta ir garantēta.
Dobeles dzirnavnieka spēka maisījuma Kama cena – aptuveni 3 EUR.
