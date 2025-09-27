Imunitāte ir organisma spēja pretoties slimībām, kuru nodrošina imūnā sistēma.  

Par novājinātu imunitāti liecina biežas augšējo elpceļu infekcijas, lēna brūču dzīšana, nogurums. Pierādīts, ka pilnvērtīgs uzturs lielākoties spēj nodrošināt normālai imūnās sistēmas darbībai nepieciešamo minerālvielu klāstu, tomēr nereti tās nākas uzņemt papildus.

Pareizā uzturā viss iekļauts

"Viena no svarīgākajām minerālvielām ir cinks, kurš atrodams tādos pārtikas produktos kā, piemēram, gaļa, jūras produkti, sēklas. Labai imunitātei nepieciešama arī dzelzs. Divvērtīgo dzelzi satur gaļa un citi dzīvnieku valsts produkti. Vegāniem un veģetāriešiem dzelzi uzņemt ir grūtāk, lai gan ir dārzeņi, kuri satur trīsvērtīgo dzelzi, piemēram, spināti, ķirbju un sezama sēklas, pilngraudu maize. Viņiem tas būtu jāuzņem papildus, lietojot dzelzs preparātus," norāda "Veselības centru apvienības" uztura speciāliste Anita Baumane. Dzelzs daudzums gaļas ēdienos nav atkarīgs no pagatavošanas veida, jo tā ir termoizturīga, taču gaļu nav ieteicams panēt, kā arī pārcept, jo, ilgi to cepot augstā temperatūrā, veidojas savienojumi, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt imūno sistēmu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē