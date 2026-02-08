Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.
Sastāvdaļas
- 200 g rīsu
- 150 g kupātu
- viens mazs baltais sīpols
- 4 ēdamkarotes olīveļļas vai nedaudz sviesta
- 50–100 ml baltvīna
- dārzeņu vai vistas buljons pēc vajadzības
- nedaudz cietā siera
- 300 g sēņu (gailenes, baravikas)
- sāls
- pētersīļi
Pagatavošana
Katlā uzkarsē olīveļļu un apcep sīki sasmalcinātu sīpolu. Pievieno rīsus un maisot apcep, līdz tie sāk čurkstēt un kļūst caurspīdīgi. Tad rīsiem pielej vīnu un ļauj tam izgarot, maisa. Atsevišķi apcep sēnes.
Kupātus atbrīvo no dabīgā apvalka, sadrupina mazās gaļas bumbiņās un arī apcep atsevišķi.
Kad tas izdarīts, sēnes un kupātus pievieno rīsiem un pakāpeniski lej klāt buljonu tā, lai rīsi vienmēr būtu pārklāti. Vāra, līdz tie gatavi (aptuveni 15 minūtes), pieskatot, lai nepiedeg. Pievieno rīvētu cieto sieru un maisot ļauj tam izkust. Katlu noceļ no uguns un iejauc karoti sviesta. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pētersīļiem.
Baltvīnu var aizstāt ar sarkanvīnu, tikai jāņem vērā, ka rīsi iegūs sārtu nokrāsu. Savukārt sēnes var aizstāt ar cukīni.
