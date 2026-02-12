Šīs nedēļas nogale paies Valentīndienas noskaņās, bet būs daudz arī citu notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
13. un 14. februārī Rīgā kultūras centrā Iļģuciems norisināsies Rīgas amatierteātru festivāls Uz to pusi. Tajā piedalās ežisora un dramaturga Ārija Geikina vadītie amatierteātri, audzēkņi un domubiedri, godinot viņa radošo mantojumu un teātra tradīcijas. Ieeja skatītājiem uz izrādēm ar bezmaksas ielūgumiem, kas pieejami Biļešu paradīzes kasēs (viena persona var izņemt tikai 2 ielūgumus). Festivālā ar izrādēm piedalās LU Studentu teātris, Vecpilsētas teātris, studijteātris Aka un amatierteātris Piektais tramvajs.
13. februārī 16:00 Ventspils Amatu mājā Skolas ielā 3 atklās jaunu zīmējumu, tekstiliju un fotogrāfiju mākslas izstādi Kaķu planēta, kurā kopā ar māksliniekiem varēs piedalīties arī radošajā darbnīcā Kaķu portreti. Ieeja bez maksas.
13.–14. februārī 10–18 Vērmanes dārzā Rīgā notiks vietējo amatnieku, dizaineru un mājražotāju svētku tirdziņš Mīlestība.
14. februārī 7.30–15 Ventspils tirgū romantisks Valentīna dienai veltīts gadatirgus Mīļtirgus ar uzsvaru uz dāvanām, gardumiem un mājīgām, praktiskām lietām.
14. februārī 18:00 Ropažu kultūras centrā Valentīna dienas noskaņās jauniešu deju kolektīva Cielaviņa sadraudzības deju koncerts Mīlestības ekspresis. Piedalīsies arī deju kolektīvi no Rīgas, Olaines, Dobeles un Salacgrīvas. Ieeja bez maksas.
Līdz 15. februārim Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (katru vakaru 18–22, ieeja līdz 21:00) iespējams apmeklēt gaismu pastaigu taku Pasaule. Meteņi, kas ir gaismas triloģijas Gaismas gadskārtas noslēdzošā daļa.
