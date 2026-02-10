Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
10. februāris – Iņ Koka Trusis (Koks) grib jaunas teritorijas, grib visu un to visu ļoti daudz. Bet dūri galdā viņš necirtīs, plivinās skropstas un mīļi mirkšķinās acis.
11. februāris – Jan Uguns Pūķis (Zeme) paziņos, ka ir pats visvarenākais. Un sludinās brīnumus un aicinās pievienoties viņa domubiedriem. Pacel acis augšup, ej pāri robežām!
12. februāris – Iņ Uguns Čūska (Uguns) izsludina skaistuma konkursu. Iededz sacensību garu, gan spoži žilbina, gan nenovīdīgi iedzeļ. Esi gatavs ātri mainīties atkarībā!
13. februāris – Jan Zemes Zirgs (Uguns) rosina radošus prātus radīt kaut ko paliekošu un vērtīgu. Varbūt kāds komponists meklē tieši tavus dzejoļus? Var gūt momentānu popularitāti.
14. februāris – Iņ Zemes Kaza (Zeme) kā sargeņģelis stāv mājīguma un mīlestības sardzē. Viņai padodas visgaršīgākās romantiskās pusdienas un vakars triju paaudžu lokā.
15. februāris – Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) var būt diezgan skarbs. Mīl atgādināt par laikus neizdarītām lietām. Tie, kas karmu nav izaicinājuši, tiem gan vakars lielisks.
16. februāris – Iņ Metāla Gailis (Metāls) gražīgi pieprasa visu to labāko. Ja patiksi šim pelēkajam kardinālam, arī tev piedāvās izcilas balvas. Ja ne, knābiens būs sāpīgs kā duncis mugurā.