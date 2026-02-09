Vai pēc noteikta laika var kārtot kādu pārbaudījumu, lai iegūtu dokumentāru apliecinājumu par uzlabotu latviešu valodas līmeni, ja vidusskolas centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūts slikts vērtējums. Tas būtu nepieciešams, lai palielinātu savas iespējas iekļūt augstākās izglītības bakalaura programmas budžeta grupā. Jautā Jānis Pierīgā.

Valsts izglītības attīstības aģentūrā informē, ka šādā gadījumā iespējams atkārtoti kārtot centralizēto eksāmenu un saņemto centralizētā eksāmena sertifikātu izmantot, lai iestātos augstskolā.

Tiem, kas jau ir ieguvuši atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, līdz attiecīgā gada 15. janvārim jāpiesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolā, ar kuru Valsts izglītības attīstības aģentūrai noslēgts līgums par centralizēto eksāmenu organizēšanu. 

