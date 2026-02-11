Uztura speciāliste Guna Rijkure no "Veselības centra 4" iesaka gatavot veselīgas un līdzsvarotas maltītes arī aukstajos ziemas mēnešos, piemēram, veselīgu smēriņu, kas būtu alternatīva ierastajām uzkodām uz maizes vai kā papildinājums maltītei.
Sastāvdaļas
- 100 g lapu kāposta
- 70 ml olīveļļas
- puscitrona sula
- ēdamkarote rīvēta Parmas siera
- ķiploka daiviņa
- 2 ēdamkarotes Indijas riekstu
- tējkarote medus
- 1/4 tējkarotes piparu
- ap 1/4 tējkarotes sāls
Pagatavošana
Kale kāpostiem nogriež koksnaino kātu galus, tie ne tikai ir stiegraini, bet arī ēdienam var piešķirt rūgtu piegaršu. Visas sastāvdaļas liek blenderī un sasmalcina.
Ja pesto vēlas šķidrāku, pievieno vairāk eļļas, bet, ja asāku, – šķipsniņu čili pulvera.
Pesto uzglabā ledusskapī ne ilgāk par 5 dienām.
