Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Dārzeņu fermentēšana jeb skābēšana pašlaik piedzīvo īstu popularitātes vilni. Šīs nedēļas žurnālā uz sarunu aicinājām Fermentēšanas skolas dibinātāju Baibu Rudoviču. Baiba pastāstīja gan par to, kā fermentēt, gan dalījās ar receptēm, ieteikumiem un izstāstīja arī kļūdas, ko bieži mēdz pieļaut skābējot dārzeņus.
Vēl jaunākajā numurā:
- Kuru vietējo kartupeļu šķirni izvēlēties
- Traucē skudrupūznis - kā to pareizi pārvietot
- Viesojamies Rūtas Sūniņas krāšņajā daiļdārzā Zvejniekciemā
- Kā pasargāt persiku no aukstuma
- Bankomāts neatgriež karti - ko iesākt
- Izvēlamies kāpnes darbam! Kurš veids piemērotāks?
- Padomi, lai otas un rullīši kalpotu ilgāk
- Gatavojam maltīti Valentīna dienai! Ar receptēm dalās Ārija Avota
- Uzturvielas, kas paaugstina libido
- Kādas hroniskas slimības saasinās aukstumā
- Podagra - kas veicina saslimšanu un kā to ārstē
