7. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienās (9., 10.02.) aprūpē ziedošos telpaugus. Ja gadās iet garām nocirstiem bērziem un apsēm, ievāc pumpurus. Sēj dēstiem puķes un ilggadīgos garšaugus.
- Lapu dienās (11.,12.02.) aplaista un mēslo telpaugus. Liek diedzēties sīpolus un mikrozaļumu audzēšanai paredzētās sēklas.
- Sakņu diena (15.02.), meteņi. Dārzā uz augsnes izkaisa pelnus. Meteņu rituāls zemes auglības veicināšanai.
Pārdomas
Pēc kočas baudīšanas jādodas ziemīgās pastaigās pa dārzu, pa mežu, lai notērētu kalorijas. Tāpat kā citus gadus jāpiemīda sniegs gar augļu kokiem, lai aizbiedētu grauzējus, kam tīk panašķēties gar kociņu sakņu kaklu mizu. Jāparūpējas, lai stumbri neciestu no saules apdegumiem, – balsina, piesedz. Ko darīt un kā darīt, jāvadās pēc laika apstākļiem. Siltā ziemā var stumbrus balsināt, aukstā un sniegainā vienkārši piesegt, ja tas jau nav izdarīts rudenī. Bojājumus mizā rada krasās diennakts temperatūru svārstības. Dienā stumbri saules pusē sasilst, bet naktī strauji atdziest, tā radot mizā plaisas. Stirnām, briežiem un zaķiem arī garšo augļu koku miza un zari. Ja ap dārzu nav drošas sētas, tad jādomā, kā no dārza aizbiedēt četrkājainos ciemiņus.
Padoms
Dārzkopības veikalos nopērkams līdzeklis Plantskydd, ar kuru iesaka apsmidzināt kociņu stumbrus. Tā sastāvā ir asins milti, kas atbaida dzīvniekus. Lietojams tad, ja gaisa temperatūra ir virs 0 °C, agri no rīta, kamēr saule vēl nesilda. Preparātam vajadzēs diennakti, lai tas iesūktos koka mizā.
Februāris
