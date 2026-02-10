Pavasaris vairs nav tālu, un čaklie dārzkopji jau sāk pārskatīt savus sēklu krājumus. Lai iepazītos ar šāgada dārzeņu sēklu piedāvājumu, devāmies uz SIA "Mārupes sēklas" veikalu, kur kopā ar uzņēmuma pārstāvi Indru Ganiņu noskaidrojām iecienītākās un jaunākās dārzeņu šķirnes. 

“Jau gada sākumā mūsu veikalā atsākās rosība. Vispieprasītākie ir tomāti un gurķi, bet tāpat pērk salātu, redīsu, paprikas, kāpostu, brokoļu un citu dārzeņu sēklas. Cilvēki mēdz iespaidoties no interneta portālos vai žurnālos redzētā, kur minēta kāda konkrēta šķirne, un tad vēlas tieši to,” stāsta uzņēmuma pārstāve.

Arbūzus audzē vairāk

Jau vairākus gadus aizvien vairāk dārzkopji savos dārzos audzē arbūzus, un tie padodas tikpat labi kā siltākās zemēs. “Dažkārt tie ir pat saldāki, jo mūsu klimatā ir krasāka diennakts temperatūras atšķirība, kas sekmē cukura uzkrāšanos augļos. Galvenais – izvēlēties šķirnes ar iespējami īsāku veģetācijas periodu, lai arbūzi paspētu nogatavoties,” skaidro Indra. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē