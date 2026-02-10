Šiem salātiem piestāvēs rupji sakapāts baziliks, pētersīļi vai citi zaļumi.
Sastāvdaļas
- 100 g konservētu turku zirņu
- 2 vidējas bietes
- 8 kaltēti tomāti
- 3 ķiploka daiviņas
- 50 g siera (fetas vai ar pelējumu)
- sviests
- sāls, pipari
Pagatavošana
Cepeškrāsnī izcep folijā ietītas bietes (45-60 minūtes atkarībā no biešu lieluma). Turpat cep arī nelobītas ķiploka daivas (30 minūtes). Izņem no krāsns, nomizo. Bietes sagriež kubiņos, ķiploku saspiež.
Pannā izkausē sviestu, liek konservētos (vai vārītos) turku zirņus un apcep dažas minūtes. Pievieno sīkāk sagrieztus kaltētos tomātus, bietes un ķiplokus, samaisa. Pēc garšas pieber sāli un piparus. Pasniedzot salātiem uzdrupina pikantu zilo sieru, kazas sieru vai fetu.
