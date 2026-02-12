Nesen sāku dzīvot Rīgā, un liels bija mans pārsteigums, kad nejauši uzzināju, ka rīdziniekiem katru gadu jāmaksā nodoklis par savu mājdzīvnieku. Ja tiešām tā, kur un kādā apmērā jāveic šā nodokļa samaksa? Vai tas attiecas arī uz kaķu saimniekiem? Jautā Sofija Rīgā.

Rīgas pašvaldības pārstā­vis Mārtiņš Vilemsons informē, ka pašvaldības saistošie noteikumi paredz – suņa īpašniekam jāmaksā suņa ­turēšanas no­deva, ja suņa turēšanas vieta mā­jas (istabas) dzīv­nieku reģistra datubāzē norādī­ta Rīga. 

Par kaķi Rīgā nodeva nav  jāmaksā.

