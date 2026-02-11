Šī recepte ir no uztura speciālistes Ilzes Luteres krājuma.
Sastāvdaļas 2 porcijām
- 600 g reņģu filejas (svaigas vai atlaidinātas, bez asakām)
- 1–2 ēdk. olīveļļas
- ½ tjk. jūras sāls
- svaigi malti melnie pipari
- citrona sula un rīvēta miziņa
- 2 ķiploka daiviņas (saspiestas vai smalki sagrieztas)
- neliels saišķis diļļu vai pētersī-ļu (smalki sakapāti)
- Dižonas sinepes vai jogurts, ja vēlies maigāku garšu
Piedevas - krāsainie dārzeņi – paprika, cukīni, sīpoli, ķirštomāti vai krāsaini burkāni; kvinoja, vārīti griķi vai melnie rīsi.
Pagatavošana
Uzkarsē krāsni līdz 180 °C (parastā režīmā vai ar ventilatoru).
Pagatavo marinādi: bļodā sajauc olīveļļu, citronu sulu un miziņu, ķiplokus, sāli, piparus un sakapātus zaļumus.
Apviļā reņģu filejas marinādē un atstāj ievilkties 10–15 minūtes (istabas temperatūrā).
Cepampannu izklāj ar cepamo papīru, liec reņģes ar ādu uz leju Ap reņģēm vari izkārtot dārzeņus (mazliet apslacīt ar eļļu, sāli un pipariem).
Cep 10–15 minūtes, līdz filejas kļūst zeltainas un viegli var atdalīt ar dakšiņu. Ja vēlies kraukšķīgāku virspusi, pēdējās 2 minūtes vari ieslēgt grila režīmu.
Pasniedzot pārlej ar atlikušo citronu sulu vai vieglu jogurta/zaļumu mērci.
