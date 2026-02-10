Tas, ko ar šiem augiem vēlamies panākt, ir mazināt risku saslimt, tātad pirmkārt tā ir profilakse, norāda  Rīgas Stradiņa universitātes Lietišķās farmācijas katedras docētāja Inga Sīle. 

Profilaktiski

Šeit jāizvēlas augi ar imunitāti stimulējošu iedarbību, piemēram, ehinācija. Ja to lieto tējas veidā, tad trīs nedēļas pa vienai krūzītei dienā. Pēc tam jābūt pārtraukumam. Ja tinktūra, tad trīs nedēļas pa 20–30 pilieniem dienā, tad pārtraukums (1–2 nedēļas).

Bez imunitātes stimulējošiem līdzekļiem profilaktiski rudens periodā var sākt lietot adaptogēnus. Ja tā ir veikalā nopērkama tinktūra, tad ir jāseko līdzi lietošanas pamācībā norādītajai informācijai.

Profilaktiski varam lietot augus, kam ir pretiekaisuma un antioksidatīvs efekts, kā arī tos, kas ir bagāti ar vitamīniem un minerālvielām. Piemēram, nātre, smiltsērkšķi un visi auglīši, varam lietot arī kumelīti.

 

