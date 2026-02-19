Neraugoties uz aukstumu, nedēļas izskaņā būs daudz dažādu brīvdabas, kā arī iekštelpu pasākumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
19. februārī 18:00 Jūrmalas mūzikas vidusskolas Dubultu koncertzālē koncerts Klavieru trio ar Aurēliju Šimkus (klavieres), Elīnu Bukšu (vijole) un Kristapu Bergu (čells). Ieeja bez maksas.
19. februārī 19:00 Babītes kultūrizglītības centrā Piņķos sadraudzības koru koncerts Sanāciet, sadziediet. Piedalīsies jauktais koris Atskaņa un Mārtiņkoris, Salas pagasta koris un tenors Mārtiņš Eliass. Ieeja bez maksas.
21. februārī 14:00 Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts Ukrainas atbalstam Kopā līdz uzvarai. Piedalīsies kori un vokālie ansambļi no Kuldīgas novada, Ventspils un Rīgas, instrumentālā grupa Valda Zilvera vadībā. Ieeja par ziedojumiem Ukrainas atbalstam. Pasākuma laikā tiks vākti ziedojumi.
21. februārī 16:00 Valkas novada kultūras centrā Igaunijas valsts svētkiem veltīts koncerts Sveicam kopā ar mūziku. Piedalās Valgas un Valkas mūzikas skolu audzēkņi un Latvijas Universitātes pūtēju orķestris.
21. februārī 17–23 Olaines dzimšanas dienas svinības Olaine leģendām vīta ar plašu aktivitāšu programmu un koncertiem. Plašāk vietnē: www.olaine.lv. Ieeja visos pasākumos bez maksas.
21. februārī copes entuziasti aicināti piedalīties zemledus makšķerēšanas čempionātā uz Kāla ezera. 12:00 pulcēšanās pie viesu mājas DadzīšiVestienas pagastā, 12–12:30 reģistrācija, 13–16 cope. Pēc copes loma svēr-šana un apbalvošana, zupa un makšķernieku stāsti. Nepieciešama ma-šķerēšanas karte un Kāla ezera licence (3 EUR). Sīkāka informācija pa tālruni 28681245.
Sestdien, 21. februārī, no plkst. 12 līdz 18 Vecrīgā – Rātslaukumā – norisināsies Meteņu svinības ar dažādām aktivitātēm. 12:00 svētku atklāšana, ugunskura iedegšana, masku grupu gājiens no Rātslaukuma pa Vecrīgas ielām, 13:00 masku izrāde Meteņdienas čigāni un lielīšanās sacīkstes, 13:50 grupas JUUK koncerts, 14:30 spēkošanās sacīkste, 15:00 grupas Tautumeitas koncerts, 15:40 masku mūsdienīgās maskās vai tās pagatavot uz vietas.izrāde Ķekatas un masku konkursa apbalvošana, 16:10 masku izrāde Budēļi, danči ar folkloras kopu Dimzēns, 17:00 uguns bumbas sadedzināšanas rituāls, hiphopa mākslinieka Fiņķa koncerts.No 12 līdz 15 Līvu laukumā darbo-sies Latgaļu sēta, kur apmeklētāji varēs piedzīvot Aizgavēņa svinēšanu ar dančiem, rotaļām un sadziedāšanos. Apmeklētāji aicināti ierasties tradicionālās vai mūsdienīgās maskās vai tās pagatavot uz vietas.
22. februārī 11–16 Āgenskalna tirgū Rīgā modes un dizaina preču andele TURBO vintage.
